De acuerdo con la revista People en Español se señala que los integrantes del jurado deliberaron durante una hora y media luego de escuchar la evidencia presentada a lo largo de un juicio de cinco días, según informó dicha estación. Según los abogados de Jones la clave de la victoria fue el que Walmart no presentó un video demostrando que sus empleados locales habrían seguido el protocolo de la empresa de “barrer regularmente” para seguir las normas de seguridad.

La situación que marcó la vida de April Jones

Sin duda alguna, la vida de April ha sido tan distinta desde aquel suceso, pues ahora se le ve postrada en una silla de ruedas todo a causa de un descuido de la tienda comercial, ahora los días para la señora Jones son muy diferentes ya no hay manera de volver a disfrutar de una caminata como lo hacía antes del accidente, solo es cuestión de tiempo para que April Jones pueda obtener su prótesis y poder hacer las cosas como anteriormente lo solía hacer.

Todo por un clavo, por un descuido de la empresa al no cumplir las medidas de limpieza y seguridad que ofrecen a sus clientes, un día común se tornó en uno lleno de terror, pues la pobre mujer recibió muchas cirugías para tratar de salvar su extremidad lo cuál no tuvo éxito y terminó perdiendo su pierna, lo más triste es que Walmart no quería hacerse responsable y trato de deslindarse del problema, pero aún así perdieron la demanda.