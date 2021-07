Comensales se pasan de listos y se van de restaurante sin pagar

De manera intencional pusieron un pelo en una arepa

Sin embargo, fueron grabados y ahora pagan las consecuencias

Comensales se pasaron de listos cuando ordenaron un platillo y no conformes con ello, se indignaron y se fueron sin pagar, ya que pusieron un pelo en una famosa arepa, pero sin saber que serían exhibidos a nivel mundial.

La noticia fue publicada en el portal de noticias pulzo y se hizo viral en muchas redes sociales, ya que la familia parece intentar indignarse por tan asqueroso hecho, sin embargo, no contaban que serían grabados por el personal del restaurante.

APROVECHAN ‘REGLAS’

De muchos es sabido que si un cliente se encuentra algo asqueroso en su comida, el restaurante tendría mínimo la responsabilidad de cambiar el platillo, o en su lugar no exigir el pago de la cuenta, ya que contraviene las medidas de seguridad ye higiene.

Con esto en mente, la familia montó toda una escena, para irse sin pagar no sin antes disfrutar de una deliciosa arepa rellena, pero no contaron que serían grabados y ahora no podrán hacerlo tan fácil en otros lugres, pues ya fueron descubiertos.