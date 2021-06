Curioso: Mujer va a hacerse las pestañas y termina sin un párpado

Si ves a un perro chihuahua cerca de ti cuando estás haciéndote las pestañas, ¡huye de ahí!

Una chica acude a hacerse las pestañas y termina sin su párpado

Kelsey contó su experiencia a miles de usuarios a través de Tik Tok Mujer termina sin párpado. ¿Te imaginas estar emocionada por tu cumpleaños, ir a hacerte las pestañas y terminar sin párpado? Eso le pasó a una joven de Atlanta, quien se volvió viral tras contar su “peor experiencia de extensión de pestañas” a través de la red social de Tik Tok. Kelsey Salmon comentó a los internautas que no esperaba pasar su cumpleaños en el hospital, recuperándose de un ataque de un perro chihuahua y someterse a una cirugía para que le volvieran a colocar el párpado; de tener una vida normal pasó a estar en recuperación. Mujer termina sin párpado Kelsey Salmon antes del ataque The New York Post, nos cuenta de este relato de la joven de 23 años, ella llevaba una vida normal en Atlanta Georgia, recién se había graduado de la universidad y había conseguido su primer empleo en YCR Worldwide como representante de desarrollo de ventas, parecía que todo estaba marchando bien para la chica pero no sabía que su vida daría un giro inesperado a finales de mayo. Días antes de su cumpleaños llamó a la chica que siempre le hacía las pestañas pero justo esa fecha la tenía ocupada, así que como haría cualquier otra mujer, buscó un servicio externo a través de Instagram y contactó a la chica la cual tenía la fecha libre, quizá no fue buena idea.

Mujer termina sin párpado Todo iba bien, hasta que… Llegó el día de la cita y Kelsey acudió. Desde un inicio no le dio buena espina ya que fue en el departamento de la chica y no en un salón donde se llevaría a cabo la extensión de pestañas, ella así lo relató en el video de su Story time que subió a Tik tok. “Tuvo lugar en el apartamento de la niña, y esta fue la primera vez que la conocí. La sala de estar estaba vacía, a excepción de una cama en el medio de la habitación”, menciona en el video, dónde se le puede ver con el ojo hinchado. “Me acosté para empezar y pude escuchar al perro ladrar en su habitación. Esté chihuahua entra corriendo y se sube a la cama. Empiezo a acariciarlo, todo está bien”. Archivado como: Mujer termina sin párpado

Mujer termina sin párpado ‘Dime tu peor experiencia de extensión de pestañas, empiezo primero’ Como relata, todo parecía ir bien en el transcurso de su cita, incluso acarició al chihuahua y permitió que estuviera a su lado durante el proceso de extensión de cejas, nadie parecía notar una actitud riesgosa con el pequeño animal y continuaron hasta el final que fue cuando cambió todo. “Finalmente, ella terminó con las pestañas y yo me incorporo. El perro está sentado en el suelo, lo miro y él solo me mira. Entonces, de la nada, sucedió tan rápido que no tuve tiempo de retroceder, se levantó de un salto, me mordió en la cara y me rompió el párpado”, relata Kelsey, dejando a los usuarios bastante sorprendidos al escuchar que había pasado. Archivado como: Mujer termina sin párpado

“Sucedió tan rápido…” Fueron 8 vídeos para explicar lo que le había pasado, cada uno de ellos dejaba más impactados a la audiencia, pero también sirvió para prevenir y enfatizar el cuidado que debe tenerse al momento de hacer cualquier procedimiento de belleza. “Sucedió tan rápido que en ese momento, no sabía qué había agarrado. Había sangre por todas partes, y yo estaba tratando de atrapar la sangre, diciendo: ‘¿Qué agarró?”, dice la joven con pesar, continuando con el relato. “Mi párpado estaba en el suelo y la chica lo recogió. Me miré a mí misma en mi cámara frontal y fue entonces cuando comencé a enloquecer”. Archivado como: Mujer termina sin párpado

Mujer termina sin párpado La llegada al hospital Continúa contando que antes de que llegaran los paramédicos, la chica que le hizo el procedimiento llamó a su madre y también a la ambulancia, una de las medidas que le practicaron fue envolver su párpado en una gasa y ponerla en el hielo, mientras que la enfermera le decía que no había nada por hacer. “Cuando llegué al hospital, terminé esperando como siete horas, no tenían cirujanos plásticos oculares en este hospital. Terminé saliendo para ir a otro hospital a las 8 pm, y no fui a cirugía hasta la 1 am”, comentó Kelsey a la plataforma de Tik Tok. Archivado como: Mujer termina sin párpado

Mujer termina sin párpado Todo salió bien La operación salió bien y duró alrededor de dos horas, afortunadamente los médicos pudieron coser su párpado, pero los médicos le dijeron que probablemente tardará más de un año en recuperarse totalmente de la lesión causada por el pequeño chihuahua. “Honestamente, no pensaron que el párpado se iba a colocar, porque ninguno de los médicos o enfermeras con los que hablé había visto cómo se desprendía un párpado completo”, dijo Kelsey, para concluir mencionando que las probabilidades estaban en su contra. Archivado como: Mujer termina sin párpado

Los métodos de recuperación Kelsey en su cuenta de Tik Tok , deja su proceso de recuperación y los medicamentos que debe colocarse para que su párpado se recupere favorablemente, además de mostrar que tal se ve. “Ahora tomo gotas de antibióticos cuatro veces al día, y también me aplico un gel recetado cuatro veces al día, solo para mantenerlo húmedo, querían que mi ojo pudiera respirar durante el día, pero por la noche llevo un parche de metal con agujeros, por el momento, mi ojo está todo cosido con puntadas solubles. Debería abrirse eventualmente”, dice a sus seguidores, mostrando el parche que dice llevar en las noches.

De viaje a Hawaii A pesar de la situación, la chica no perdió las esperanzas de viajar a Hawaii. En sus últimos vídeos, cuenta que su operación ocurrió el 29 de mayo y el 6 de junio tuvo su cita de revisión, ahí le comentó al doctor sus ganas de ir a Hawaii y al ver que todo iba de maravilla le dejaron viajar. “No debería haber funcionado. Estaban muy sorprendidos y contentos de que hubiera funcionado. Me dieron el visto bueno para ir a Hawaii”, agregó en el video, aunque también Kelsey le comentó a su audiencia que se encontraba triste ya que su médico le sugirió que fuera con un médico mientras estuviera de viaje ya que su parpado se estaba tornando oscuro, creían que podían ser bacterias carnívoras.

Los comentarios en Tik Tok Ya que contó su experiencia en esta red social, Kelsey nunca esperó volverse viral y recibir muchos comentarios con respecto a su historia, algunos buenos otros negativos, pero ha sido parte de su proceso para superar el incidente que dio un cambio total a su vida. “Mucha gente ha supuesto que yo provoqué al perro metiéndome en su cara. Mucha gente preguntaba por el perro. Que tal yo ¿Por qué no me preguntas cómo estoy?”, comentó Kelsey, demostrando una vez más que la gente no suele ser empática cuando ve este tipo de casos.

Documentar el proceso de recuperación Lo que sí ha tenido en claro Kelsey es que desea seguir mostrando a sus seguidores y a las personas que les interese su contenido, el proceso de recuperación que lleva día tras día. Después de que su primer video se volviera viral, la joven quiso alertar a la población de los peligros que existen sin que se den cuenta. A través de los distintos videos, se puede observar cómo la joven lucha diariamente con la complejidad de la situación y por supuesto, los cambios que hubo en su vida después de que pasó el evento.