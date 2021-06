La BBC informó que con un total de 167 miembros, el clan fue nombrado la familia más grande del mundo por “Ripley’s Believe It or Not”, aunque esto depende de si se cuentan los nietos, de los cuales Chana tiene 33. Winston Blackmore, el líder de una secta mormona polígama en Canadá, por el contrario, tiene alrededor de 150 hijos de 27 esposas, 178 personas en total.

UNA FELICIDAD COMPLETA

Actualmente la condición física de los niños es una incógnita, pero se sabe que se encuentran bajo observación médica porque nacieron prematuros, por lo que se espera que en los próximos días se conozca sobre ello.

En una entrevista previa, el papá no creía que su esposa pudiera estar embarazada de seis niños, como inicialmente se sabía: “Pero después de que me enteré de que estas cosas suceden, y vi los registros médicos de mi esposa, me emocioné. No puedo esperar a tenerlos en mis brazos.