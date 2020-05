Al mexicano con el pene más grande del mundo le sale competencia en EEUU.

Roberto Esquivel Cabrera se proclamó como el hombre con el pene más grande del mundo, pero hay dos rivales más.

Un hombre de Nueva York y un británico pelean por el “título”.

Roberto Esquivel Cabrera es mexicano y conocido por ser el orgulloso dueño del pene más grande del mundo. Pero hay dos hombres más que pujan por el título, el neoyorkino Jonah Falcon y el británico Steve Whitehurst.

“Debería estar registrado como discapacitado”- Roberto Esquivel Cabrera, Saltillo, México

Roberto Esquivel Cabrera es un mexicano que ostenta un pene de 18.9 pulgadas que le impide trabajar y ha solicitado registrarse como discapacitado.

¿La razón? Él dice que no puede arrodillarse ni usar un uniforme reglamentario con una virilidad de ese tamaño.

Roberto se convirtió en noticia en 2015 después de que una entrevista en video sobre su historia se hiciera viral. En aquel momento no tuvo problemas para mostrar a quien quisera verlo lo enorme de su problema. “No puedo correr rápido y las compañías piensan mal de mí. Dicen que me llamarán, pero nunca lo hacen”, aseveró en aquel momento

A pesar de que el gobierno mexicano en principio rechazó su reclamo, al final consiguió ayuda económica como resultado, pero se queja de que no le alcanza.

“Cada cuatro meses me dan un poco asistencia económica pero no es suficiente. Visito los bancos de alimentos todos los días para poder comer a las 12 en punto”.

Además, contaba Esquivel que su enorme pene no le garantiza ser exitoso con las mujeres, ya que tienen miedo de tener relaciones con él. Su miembro le llega más abajo de la rodilla, pero, a pesar de eso está orgulloso de tener el pene más grande del mundo.

Rechazó varias propuestas médicas para revisar su condición y darle una vida normal. “Estoy contento con mi pene, sé que nadie tiene el tamaño que tengo. Me gustaría estar en el Libro Guinness de los Récords pero no reconocen este récord”, dice el mexicano.

“Es más grueso que mi muñeca” – Jonah Falcon, Nueva York.

La competencia directa del mexicano Esquivel está en EEUU. Jonah Falcon, de Nueva York, no se queda atrás, revela Mirror.

El actor Jonah Falcon dijo que su pene de 13.5 pulgadas ha obstaculizado su carrera, ya que los directores de cine a veces se desaniman por su fama viril. “Me ha perjudicado mi actuación porque la gente no me contrata”.

Este neoyorkino afirma que, cuando su miembro alcanza su maximo esplendor erecto, mide 13 pulgadas y media de largo, y más o menos 8 pulgadas de diámetro. “Es más grueso que mi muñeca”.

Cuenta Falcon que le han ofrecido trabajo como actor porno, pero lo rechazó porque no puede tener relaciones sexuales en público. “Soy un espectáculo, pero no lo hago frente a otras personas”.

Pero no le ha impedido acostarse con celebridades estelares de la farándula. Hablando sobre sus famosas conquistas en el dormitorio, Jonah dijo: “Sí, me he acostado con celebridades, incluidos nominados al Oscar y ganadores del Oscar, pero no puedo hablar de eso”.

Jonah, que es abiertamente bisexual, dijo que no podía revelar si las celebridades eran hombres o mujeres, pero confirmó que “no era Meryl Streep”.

Falcon también llegó a los titulares luego de que la revista Rolling Stone lo describiera como el hombre con el “pene más grande del mundo”.