Ante esto, Clarie, la madre de la joven confesó: “Nunca había visto algo así. Millie estaba al tanto de lo que estaba pasando, pero no podía hablar. Fue horrible, parecía poseída”, declaró aterrada durante este lapso, comentando que la joven tenía conciencia de lo que estaba pasando más no el control de su cuerpo. Archivado como: Madre difunde video ‘aterrador’ de su hija de 18 años

Este pasado tres de agosto el portal The Sun U.S . publicó la noticia de una joven de 18 años de nombre Millie Taplin, quien después de haber asistido a un bar con sus amigos, un sujeto con el que estaba platicando le puso una droga desconocida a su vaso, provocando que la joven perdiera el control de su cuerpo.

Un hombre le colocó una droga a la bebida de la joven

El portal informa que Millie, quien ahora se encuentra recuperándose de este momento tan amargo, contó que un hombre con el que había estado hablando aquel sábado por la noche en el club de nombre Moo Moos, en Southend Eseex le había ofrecido dos bebidas, las cuales contenían una sustancia desconocida. Archivado como: Madre difunde video ‘aterrador’ de su hija de 18 años

“Millie solo tomó dos sorbos de la bebida. Tenemos suerte de que ya no tomara más. Se sintió enferma casi de inmediato y salió. Ella sabía que no estaba borracha, pero estaba hundida en un callejón cercano al bar. Estoy agradecida de que sus amigos estuvieran ahí para ella, de lo contrario no sabría que hubiera pasado”, comentó la madre de la joven.