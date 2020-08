Los 30 del infierno tienen al mundo conmocionado.

Una niña de 16 años que supuestamente fue violada por 30 hombres en un hotel de Eilat, Israel.

Y ahora le dijo a la policía que uno de los hombres se ofreció a enviarle videos del incidente, mientras miles protestan en apoyo de la niña en todo el país.

Una niña de 16 años denunció a la policía que supuestamente fue violada por 30 hombres en un hotel de Eilat, en Israel. La muchacha presentó la denuncia policial el viernes, informa The Times of Israel.

Channel 12 informó que la adolescente fue a la ciudad turística del sur a principios de agosto con una amiga, allí se juntaron con un grupo de conocidos de la amiga. Todos salieron a beber juntos y, en determinado momento, regresaron a una habitación del hotel.

La adolescente y su amiga dicen que fue entonces, en aquella habitación, cuando la niña fue violada por los hombres, uno tras otro.

El tema viene peliagudo porque no es un caso de espantosa violación grupal común.

Hay algo curioso al respecto.

La niña le dijo a la policía que uno de los atacantes se ofreció a enviarle videos de la violación, pero todos los videos parecen haber sido eliminados de los teléfonos de los sospechosos, según el informe.

La niña le dijo a los investigadores: “Al día siguiente, uno de los jóvenes se me acercó y me dijo que tenía videos. Me preguntó si quería que me las enviara, pero no pude manejarlo”.

El primer sospechoso fue arrestado luego de que se comprobase lo que decía la niña y se descubriesen mensajes entre él y la adolescente que revelaran que había documentación en video del presunto asalto.

Pero el sospechoso negó haberse comunicado con la niña y dijo que alguien más estaba usando su teléfono.

La niña dice que más de 30 hombres tuvieron relaciones sexuales con ella mientras estaba borracha y que, para eso, hicieron fila, los 30 hombres, en el pasillo del hotel… pero uno de los sospechosos arrestados, porque hay dos, dice que la documentación de las cámaras de seguridad probaría que no se hizo bajo coacción, que los hombres hicieron fila en la entrada de la habitación mientras la niña, ebria, los iba llamando para que entren a tener sexo con ella.

La policía dijo que el amigo de la adolescente trató de ayudarla, pero no pudo.