Joven de 23 años, desafía todos los pronósticos de vida al padecer una rara enfermedad

Christopher Álvarez tiene enanismo tanatafórico

Esta enfermedad afecta el desarrollo de los huesos, los órganos sí crecen, pero no la caja torácica

Christopher Álvarez, joven de 23 años, desafía todos los pronósticos de vida al padecer una rara enfermedad en los huesos conocida como enanismo tanatafórico, de acuerdo a una publicación hecha por la cuenta de Instagram de Primer Impacto.

Su historia ha servido como inspiración para muchas personas que padecen de alguna enfermedad, es un ejemplo a seguir de lucha por vivir.

“Por más difícil que sea la situación siempre hay una luz, siempre hay solución“, dijo el joven para una entrevista televisiva.

Para ver el video haz click aquí.

El muchacho permanece postrado en una silla, junto a su familia que no deja de apoyarlo ni de atenderlo, puesto que nada puede hacer por sí mismo.

Esta enfermedad consiste en que afecta el desarrollo de los huesos, es muy singular, ya que los órganos sí crecen, pero no la caja torácica.

Su historia le ha dado la vuelta al mundo, ya que por estadísticas y condiciones físicas, se sabe que las personas que padecen esta enfermedad, nacen al morir o no llegan a cumplir ni los 10 años de edad.

Sin embargo, Christopher Álvarez, este joven de 23 años que enfrenta esta extraña enfermedad, ha dejado testimonio de lo que puede suceder con el amor y empuje de una familia.

“Yo no tengo huesos, no tengo pulmones, yo estoy en una máquina, yo soy chiquito, de 27 pulgadas, y a pesar de todo eso, mis padres me tratan como tú a tú”, dijo el muchacho. Y es que sus padres han dedicado, tiempo, vida y espacio para poder atender a su hijo, lo que le ha llevado a tener una buena vida a su lado.