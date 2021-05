De acuerdo al portal, estos insectos tienen un ciclo de vida que dura aproximadamente 17 años y algunos comentarios en las redes dicen que son muy engorrosos y no permiten la vida normal de los habitantes de la zona a donde llegan miles de millones de cigarras

Millones de cigarras: SABOR

“La gente no puede realmente lidiar con la idea de mirar un insecto y comérselo. Por eso me gusta rebozarlas con tempura u otra cosa que oculte la figura de la ninfa”, dijo Gordon. “Además, yo me como cualquier cosa frita. Tengo una receta en mi libro para tarántulas fritas y es muy buena”.

Gordon dice que el sabor de la cigarra es similar al del espárrago. El entomólogo de la Universidad de Maryland Mike Raupp es más entusiasta aún: “Tienen una textura como de mantequilla, y un delicioso sabor a nuez, probablemente por los taninos de las raíces de los árboles de las que se alimentan”, dice Raupp. “Y van muy bien con un merlot”. Con información de AP