Se produjo una situación de lo más curiosa en Brasil, donde un amante escapó por una ventana.

El público grabó todo en video y lo subieron a las redes.

Pero ¡no fue el único castigado con el ridículo!

Se produjo un hecho increíble en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, cuando las personas que transitaban por la calle pudieron apreciar cómo una pareja discutía en un balcón mientras otro hombre se escapaba por una ventana de un edificio.

La pareja discutía acaloradamente cuando el marido, al parecer, llegó a su casa para encontrar a su mujer con otro caballero, su amante.

De hecho, se ve claramente cómo el esposo sacude la camisa del amante en las narices de la infiel, que gesticula como loca y a gritos se defiende.

Así le da tiempo al amante, que no puede vestirse, solo huir, a anudar sábanas, como en las películas, y deslizarse en ropa interior hasta la calle, ¡desde un segundo piso!

La gente se ríe y se burla. Algunos le gritan “cornudo” al esposo, otros vitorean al amante que huye jugándose el físico y la honra (en eso no queda indemne) .

Jalean al amante que no tiene otro remedio que deslizarse delante del público por su improvisada cuerda de sábanas hasta el piso inferior y de ahí saltar a una colchoneta inflable que ya le han preparado los bomberos para que no se mate en la caída.

Las personas están encantadas con la situación. Aplauden y chiflan al amante cuando consigue tocar tierra, pero este no está de humor para bromas y sale corriendo despavorido haciendo señales de que no quiere que le filmen.

¡Tarde! Ya quedó expuesto en las redes para escarnio del marido cornudo y de él mismo… porque sabemos de ella que sí es infiel, pero no sabemos del amante si mantiene otra relación al margen de esta.

Quizá haya una esposa o novia que también haya visto el video y eso le haya causado problemas.

Los comentarios de las personas que vieron el video no se hacen esperar…

“Deportes extremos XD”, dice uno; “Jajaja tenía ayudante su marido jaja”, “Es un HÉROE!!………………………. claro el bombero!!!”, “Jajajaja…sensacional espectáculo!! Ya lo dicen ellos, que prefieren a mujeres con carácter y si los engañan aún las quieren más!!”,

Realmente es un video sin desperdicio que no te puedes perder.

En este caso, se trata del video de una mujer, la amante, que tiene que huir precipitadamente de la ira de la esposa de un hombre casado con el que, al parecer, tenía un tórrido romance.

Esta historia ocurrió en China. Un matrimonio solía compartir el desayuno para empezar bien la mañana. Era una rutina que tenían todos los días para poder estar juntos un rato.

Esa mañana, en el desayuno, el esposo le dijo a la esposa que no se sentía bien y que no iba a ir a la oficina. Ella quiso quedarse con él, puesto que creía que necesitaba cuidados, pero él insistió en que la esposa se fuera al trabajo “para no perder el día”.