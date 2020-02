Una madre engañada se venga de su esposo infiel de una manera que nunca imaginarías.

Llena de ira, tomó el colchón donde su esposo había tenido sexo con su amante y lo usó para humillarlo.

¡Mira lo que hizo y, después, lo colgó en Reddit!

Es verdad, los cuernos enojan y duelen. Y parece que esta usuaria de Reddit no pudo contener sus emociones al descubrir que su esposo Gary a estaba engañado con su amante: Laura. Es la historia de un infiel humillado ¡de forma sorprendente!

Así que, fuera de sí y temblando, arrastró el colchón donde, al parecer, el tal Gary había tenido sexo con su amante… o quizá el colchón donde ella, desde luego, no quería tener más sexo, ni nada de nada con su esposo y lo arrastró hasta el frente de la casa.

Imaginamos que los niños, hijos de la pareja, debían tener los ojos como platos. Ella les dijo “lo que papá había hecho en ese colchón” y verla arrastrar semejante cosa pesada ella soladebe haber sido cosa seria.

Pero lo que no sospechaban es que mamá no había terminado su plan de venganza. ¡Solo estaba empezando!

La mujer agarró un frasco de spray rojo como su rabia y comenzó a dejarle un mensaje gigantesco a Gary escrito en el colchón.

¡Los vecinos no daban crédito! ¡Imagina que ya tienen para hablar y murmurar toda la semana, todo el mes, ¡todo el año!!

Y ella, muy dispuesta, comenzó su carta al infiel.

“Cambié las cerraduras, Gary. Lleva la cama a la casa de Laura. P… Me estoy divorciando de ti. Les dije a los niños lo que hiciste en nuestra cama y ya no aman más a papá”

Ahí queda eso.

Y dejó el enorme colchón, con la enorme pintada, en la parte de delante de su casa, para que Gary, y todo el que pasara, lo viera.

Infiel humillado en las redes sociales por su esposa rabiosa (FOTO)

Después debe haber pensado que ese público era poco, así que, volvió a salir, tomó una foto de su obra y lo subió a la red social REDDIT.

Y lo tituló “Metamos a los niños en esto…”.

Los comentarios no se hicieron esperar, y el público fue mucho más numeroso.

“¿Cómo es que las personas son infieles en su propia cama? ¿Qué clase de persona va a la casa de alguien casado, con las fotos de la failia, los niños, la esposa, etc… ¿y tiene ganas de tener sexo?”, pregunta un usuario.

“A veces una persona puede decir que no es su casa y engañar a la amante. O la amante es del tipo de persona que cree en las relaciones abiertas y no sabe que su compañero no tiene el permiso de la esposa”, le contesta otro. “¡O están demasiado ‘calientes’ como para preocuparse!”

Otros comentarios estuvieron enfocados en el hecho de que la madre hubiera expuesto a los hijos del infiel a este escándalo. ¿Deben los hijos estar involucrados en los problemas de pareja de sus padres? Mas aún… ¿deben estar al tanto de sus problemas sexuales?