Cuando por fin abre la pequeña caja, el hombre observa la cadena y en cuestión de segundo la cierra y hace un comentario que no se alcanza a percibir, pero se nota que es de descontento por la sorpresa que no fue nada agradable. Ante esto la mujer no deja de grabar y guardó los pocos segundos que duró la vergüenza del hombre.

Sin embargo, no conforme con lo que hizo, la mujer decidió ir más allá y también exhibió una conversación que ella y su novio tuvieron después de que le entregara el regalo, situación que también provocó más reacciones de los usuarios, que condenaron el hecho, pues no solo lo ‘hirió de muerte’, sino que le dio el ‘tiro de gracia’.

El hombre sorprendido, no supo qué hacer u solo atinó en bajar las escaleras para hallar la salida, mientras su esposa lo siguió hasta la salida, pero ya no se alcanza a ver lo que sucedió, pero en las redes sociales comenzaron a indagar. Mientras corrían por las escaleras del cine se escucha decir a la mujer algunas groserías al hombre, en alusión a que andaba con su amante, esto mientras se escucha la película de fondo y se ven apenas algunos asistentes. Para ver el video haz click aquí .

Infiel cadena nombres amantes: ¿QUÉ OPINÓ LA GENTE?

En la cuenta de entre famosos oficial en Instagram la gente comenzó a opinar: “No entiendo porqué se asustan si la amante sabe que es casado que enfrenten la situación que no corran”, dijo una persona en la red social. “Esto puede pasar pero al no verse ni un poquito de la cara a la otra me hace pensar será actuado? No n redes no se sabe lo es cierto o no”, “corra mija que la despelucan”, “cuando la comida es buena a todo mundo le da hambre”, comentaron.

“La de blanco ya sabía que era la amante”, “ya no dejan tener novia a gusto”, “es injusto que no pasen el mitote completo”, “ya ni en el cine está uno a salvo”, “¿Porqué una mujer sí puede golpear a su pareja si le es infiel, pero un hombre no?”, dijeron varias personas. Otros comentaron: “Al menos le salió gratis al tío”, “en forma muy personal lo comento, prefiero dejar sus maletas en la puerta de la casa… para que rebajarse, no vale la pena, saludos y ánimo”, “queremos saber el nombre de la de blanco, es para una tarea”.