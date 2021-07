En el video se ve el momento exacto en que el hombre enciende su celular para grabar cuando ella sale del motel y comienza a reclamarle, pero la mujer va muy bien oculta entre una mascarilla y una bufanda, por lo que su identidad no queda al descubierto totalmente. Archivado como: Infidelidad en motel

De pronto ella lo increpa con palabras que son inaudibles, pero se ve el momento en que llega al lugar que la espera el amante, a bordo de una motocicleta con su casco de seguridad, mismo que no se quita ni un instante, por lo que su identidad no queda al descubierto.

El amante se encuentra a bordo de una motocicleta roja, pero no dice nada al hombre que le increpa a su amigo que entrara a un motel con su esposa, por lo que cuando ella se molesta, o indigna, le dice que uede hacer lo que quiera.

“YO TE ENCONTRÉ ENTRANDO CON ANTONIO”

Aunque el video es uy puntual, las imágenes no son muy fina y no se aprecia muy bien el lugar, pero algunos usuarios reconocieron la zona, mientras otros criticaron a la mujer que no tuvo ningún reparo en supuestamente, engañar a su pareja.

Entonces es cuando el hombre hace insistencia en que no quedará así esa afrenta y le advierte de manera textual: “Yo te encontré entrando con Antonio, con mi amigo. Esto también va a ver la Liliana. Todos se van a enterar”. Archivado como: Infidelidad en motel