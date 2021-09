El hombre sorprendido, no supo qué hacer u solo atinó en bajar las escaleras para hallar la salida, mientras su esposa lo siguió hasta la salida, pero ya no se alcanza a ver lo que sucedió, pero en las redes sociales comenzaron a indagar.

Infidelidad en el cine: “CORRA QUE LA DESPELUCAN”

En la cuenta de entre famosos oficial en Instagram la gente comenzó a opinar: “No entiendo porque se asustan si la amante sabe que es casado que enfrenten la situación que no corran”, dijo una persona en la red social.

“Esto puede pasar pero al no verse ni un poquito de la cara a la otra me hace pensar será actuado? No n redes no se sabe lo es cierto o no”, “corra mija que la despelucan”, “cuando la comida es buena a todo mundo le da hambre”, comentaron.