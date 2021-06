Curioso: Hombre es devorado por una ballena que luego lo escupió

Hombre devorado por ballena: El nuevo Jonás

“Luego palpé y me di cuenta de que no había dientes y realmente no había sentido un gran dolor”, mencionó Patrick en la entrevista con WBZ . “Y luego me di cuenta, ‘Dios mío, estoy en la boca de una ballena. Estoy en la boca de una ballena y está tratando de tragarme”.

Los medios empezaron a catalogarlo como el nuevo “Jonás”, debido al personaje bíblico que supuestamente también terminó en la boca de una ballena. Gracias al testimonio del hombre, es que se puede conocer más sobre aquella curiosa experiencia que vivió. Archivado como: Hombre devorado por ballena