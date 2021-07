Un hombre mexicano cancela su boda a pocos meses del enlace

Vende paquete de bodas, y explica en un video los motivos que lo llevaron a esa decisión

“Ella no quería cuidar a mis hijos”, explico el joven en el video hombre cancela matrimonio hijos. Cuando una persona se compromete, piensa que será para toda la vida. Desgraciadamente, hay casos donde por distintas razones, la pareja decide cancelar la boda y evitarse un daño más profundo; en otros casos terminan contrayendo matrimonio, pero a los meses deciden separarse al darse cuenta que era un compromiso que aún no deseaban adquirir. La historia de este día, trata sobre un joven mexicano, quien se volvió viral tras compartir en redes sociales la venta de su paquete de bodas, después de que se enterara que la futura novia no estaba de acuerdo con cuidar a sus hijos, ya que él tiene tres hijos pequeños y estaba buscando a una madre para ellos, algo que la joven no deseaba hacer. hombre cancela matrimonio hijos: La historia de James Flores Un joven perteneciente de Nuevo León, México, se hizo viral después de que diera a conocer la historia de su compromiso fallido, debido a una razón que hizo estallar los comentarios de su Facebook: su prometida no quería cuidar a sus hijos. No hubo infidelidades, ni engaños, tan sólo que ella no quería estar al pendiente de los hijos de su pareja. James Flores se hizo conocido por promocionar en su página de Facebook un paquete nupcial que incluida todo, desde el salón, la comida, las bebidas y todo lo necesario para el festejo, ya que se había cancelado la boda y no deseaba hablar más sobre el tema. En poco tiempo logró vender el paquete y en su anuncio por las redes sociales, mencionó la razón del porqué había roto el compromiso. Archivado como: hombre cancela matrimonio hijos

hombre cancela matrimonio hijos: El paquete de bodas En su cuenta de Facebook, James Flores ofreció a sus contactos la venta de un paquete de boda, debido a que su compromiso se había roto y no deseaba perder el dinero invertido, así que la mejor forma de recuperarlo era vendiendo la organización del evento y lo que traía incluido, por lo que varios usuarios se dieron a la tarea de compartir la publicación y hacer que más personas se enteraran de la oferta. “Traspaso boda en salón Europa para 200 personas, de $86,000 a $60,000, para el día sábado 16 octubre incluye: menú dos tiempos, refrescos, una botella de sidra, 21 cartones de cuarto, pastel pastelería “viki” , mesa de dulces, pirotecnia, bebidas piña vampiro y wiski, letras “LOVE”, luz. Si se les ofrece también tengo: iglesia de $2,500 en Santo Tomás de moro la que está en Plutarco, fotografías para iglesia, salón $7,000 a $4,000, 5 horas de evento (8 pm a 1 am), lo puedes cambiar de 7 a 12, más información por inbox.”, escribió el joven a través de su perfil y esa publicación se compartió 5.4 mil veces. Archivado como: hombre cancela matrimonio hijos

hombre cancela matrimonio hijos: “Ya recuperé los 60 mil pesos” Las personas estuvieron al pendiente de lo que había pasado, por tal motivo el joven explicó en sus redes sociales que por fin había podido vender el paquete nupcial y había recuperado parte del dinero que terminó gastando en la planeación de la boda, además de que agradeció a las personas que habían compartido su publicación, además de agregar una fotografía con la pareja que había adquirido lo que él compró. “Ya recupere 60,000 pesos, muchas gracias a todos por el apoyo. DIOS LOS BENDIGA. No hay boda pero gané conocer mucha gente… ahorita les cuento cual fue el motivo de la cancelación. ¡FELICIDADES A LOS NUEVOS NOVIOS!” publicó adjuntando una imagen con la pareja y el dinero que había podido recuperar. Archivado como: hombre cancela matrimonio hijos

hombre cancela matrimonio hijos: El polémico video A los minutos el joven compartió en su cuenta de Facebook, un video con la pareja que le había comprado el paquete de bodas y agradeció nuevamente que lo ayudaran a compartir la publicación y él haya podido recuperar el dinero que ya había gastado en la planeación de la recepción, además de que contó los motivos que llevaron al quiebre de esa relación. “Estoy muy contento por que ya llegaron los que compraron la boda, Alán y Lui. Estoy muy agradecido, les deseo una bonita boda, una larga vida de esposos, ¡no peleen por favor! yo, en mi caso no se pudo, no se pudo. Y la verdad yo si estaba triste, pero gracias a ustedes ya me animé, me hicieron el día desde ayer que esto se hizo viral. Yo ya recuperé mi dinero, mis 60 mil pesos (3 mil dólares), desgraciadamente pues, mucha gente quería saber mi historia, yo no quería, verdad.” Archivado como: hombre cancela matrimonio hijos

hombre cancela matrimonio hijos: “Yo estoy muy enamorado” El joven en la primer parte del video comenta que él sigue enamorado de la que iba a ser su esposa, pero por motivos ya no se pudo hacer la boda, aunque agradece profundamente los gestos de apoyo de las personas que se acercaron a escribirle y comentarle que debía seguir con la fiesta, aunque no hubiera novia, James se lo tomó a broma y con buen sentido del humor. “Yo la verdad amo a la que era mi futura esposa, yo estoy muy enamorado, de hecho allá está, no quiere salir. Pero, pues yo ya recuperé mi dinero, hay mucha gente que está pidiendo matrimonio, hay mucha gente que me está dando apoyo, mucha gente que me dice que hagamos el evento, pues si haré el evento, verdad. Sólo que sin novia, ya qué. Pero les voy a platicar la historia.”, mencionó el joven. Archivado como: hombre cancela matrimonio hijos

“Yo quería una mamá para mis hijos” En los dos minutos que dura el video, James Flores hace alusión de que su boda no se pudo realizar ya que la joven que era su prometida no se comprometía al cuidado de sus hijos y pues que él estaba buscando a alguien que deseará ser su madre, y él al no ver ese deseo en la joven, definió que lo mejor sería romper el compromiso. “Pues tuvimos una relación de novios, yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos, y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería de una mamá para sus hijos. Y si ella no quiere a mis hijos, pues yo no puedo aceptar casarme con ella.”, confesó James ante los usuarios que veían el video. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

“Primero van mis hijos” El joven detalló que aunque quería a la joven no estaba dispuesto a que trataran “mal” a sus hijos y por tal motivo prefería estar soltero, ya que para él lo primero son los niños que ya tiene, además de que resaltó que la mujer era una persona que él respetaba pero que no cumplía con las expectativas que tenía para ese matrimonio. “Lo siento mucho, la quiero mucho, la amo, la respeto, ha sido una gran mujer pero para mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero, la atención que yo quiero para mis hijos. Y pues, mis hijos son primero. Y prefiero quedarme como papá soltero y pues después, una esposa, y si no pues, ni modo, verdad. Y gracias a Luis y su esposa por pagarme la boda.”

Lo tachan de querer una niñera para los niños Después de que se publicó el video, las opiniones se contrapusieron ya que varias usuarias tachaban a James de no querer una esposa, más bien, querer a alguien que sólo cuidara a sus hijos y que si iba a ser así, mejor terminara contratando una niñera, otras apoyaron este tipo de comentarios, haciendo ver que el joven no deseaba alguien que lo “acompañara” en la vida, sólo quien cumpliera sus expectativas. “Pues que bien que lo hablaron, si ella no tiene hijos como porque va a cuidar hijos ajenos, para eso mejor contrata una niñera… Es tu obligación ver por tus hijos y si esa fue la mejor decisión para ti, para ella estuvo mejor, supongo… “, “Bien ridículo el güey, después de que tuvo hijos, estaba buscando una madre para sus hijos”, “Ella no iba a ser una mamá para ellos, sino una madrastra, no tiene porqué darles atención ni cuidados, porque no son sus hijos, no les debe nada, claro que merecen respeto por su parte y consideración pero nada más “, comentaron los usuarios en el video.

Los usuarios lo defienden de ataques Pero no todo son ataques, varias personas también han salido en defensa del joven, diciendo que la prometida “ya sabía a lo que se metía”, mientras que otros apoyan que haya tenido preferencia por sus hijos puesto que hay padres que los dejan y olvidan por una nueva pareja, por eso es que lo apoyan. “Te admiro y valoro como padre, si cuídalos mucho por que se han visto tantos casos muy tristes donde los hombres por querer una mujer se olvidan de sus hijo”, “Ánimo Dios, compensara su gran valor y haber abierto sus ojos antes de tiempo”, “Mis respetos, primero los hijos, gran decisión”, “Debería buscarse una chica con hijos así que el mantenga a los hijos de ella , y ella le vea a los suyos , para que estén a mano”, comentaron los usuarios en la caja de comentarios.

James pide que no agredan a su ex novia, ni a sus hijos. A través de un video que subió a la plataforma de Tik Tok, James pidió a los usuarios que no llegaran a agredir a su ex pareja y mucho menos a sus hijos, por los comentarios que habían dejado los usuarios en el último video que había posteado y que generó la polémica debido al tema de la ruptura de su compromiso. “Me siento un poquito triste, les quiero agradecer sus mensajes, su apoyo, le agradezco a los salones y a las quintas que me querían organizar la fiesta sin novia. En ningún momento yo quise que agredieran a mi ex novia, no estoy hablando mal de ella, solamente que no funcionó sus intereses con los míos, con los de mis hijos, con su persona, mis respetos para ella, es una gran mujer”, dijo el joven en el video, pidiendo una disculpa para las personas que hirió. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ