Curioso: El Hada de la Cerveza tocó su puerta.

El Hada de los Dientes puede no ser real, pero afortunadamente hay un hada de la cerveza.

Una mujer en Ohio se sorprendió al encontrar un par de misteriosos paquetes en su puerta.

Brooke Baxter, una mujer de Tallmadge, en Ohio se sorprendió mucho al encontrar un par de misteriosos paquetes de regalo en su puerta… y pensó que se trataba del Hada de la Cerveza, ya que el Hada de los Dientes hace rato no la atiende.

No tenía idea cómo eso llegó a parar a su porche ni por qué.

Así que, decidió revisar la cámara de seguridad de su timbre para averiguar quién dejó los regalos.

Y lo que descubrió ¡no era lo que esperaba!

Brooke Baxter grabó dos videos de los misteriosos paquetes que se dejaron en su casa y luego los compartió en su página de Facebook.

Sobre todo porque era algo muy inquietante.

Imagina que alguien vestido de credo ¡visita tu casa en medio de la noche! Eso sí, no parecía que tuviera mala intención, al contrario, llegaba para dejar cajas con regalos.

El segundo video muestra a otra persona disfraza de enorme dinosaurio T-Rex (un atuendo que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años) dejando un paquete similar.

Cada vez más perpleja, y quizá un poco asustada, Baxter también compartió fotos del contenido de los paquetes. Contenían dulces y bocadillos como M&M’s, Goldfish y pistachos; y juegos para niños como Play-Doh… ¡Además de latas y botellas de cerveza y vino!

Esa sí que era una agradable sorpresa. Entonces, Bexter empezó a creer en el Hada de la Cerveza, que parece vino a sustituir a la otra, la de los dientes, que ya la había dejado de lado hace rato.

Según la publicación de Baxter en Facebook, el dúo misterioso dejó una nota junto con los paquetes de regalo: “¡El Hada de la Cerveza ha estado aquí! ¡Manténgase saludable y disfrute de algunas de nuestras bebidas! ¡Salud!”

Desde que publicó las imágenes en Facebook, la afortunada mujer ha descubierto quién es una de las Hadas de la Cerveza, pero de la otra aún no conoce la identidad.

“Gracias a mi Hada de la Cerveza de la semana pasada”, escribió Baxter más tarde en Facebook. “He tardado un poco en postearlo y aún no tengo idea de quién es”.

Aún en tiempos de coronavirus hay lugar para la magia. ¿No te parece? ¿No te encantaría que te sucediera algo así, o te daría miedo?

Gracias por leer nuestra nota de Curiosidades del día, ¡te esperamos mañana con otra historia increíble!

* Los temas que presentamos en Curiosidades, muchas veces no tienen una base sostenible y se han extendido como cuestiones de fe. Mundo Hispánico no asegura que el hecho haya sido probado o real.

