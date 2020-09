Curioso: Sorpresa repugnante dentro de una lata de frijoles.

Anahí tuvo un antojo de frijoles… y ahora ya no los querrá comer nunca más.

Mira en lo que terminó su platillo deseado, ¡asqueroso!

Hay que tener cuidado cuando compramos comida en lata. Errar es humano y podemos llevarnos una sorpresa tan asquerosa como la que se llevó Anahí Mata Estrada, de Monterrey (México), hace unas semanas.

Resulta que la mujer tuvo deseos de comer huevo con frijoles ranch. Y, para ello, se dispuso a abrir una lata de frijoles ya precocinados y procedió a mezclarlos con su delicioso huevo.

Estaba disfrutando de su platillo, pensando en cualquier cosa mientras lo hacía, y, de pronto… sintió que mordía algo muy duro.

¿Un frijol crudo?

Se detuvo en su masticación y buscó en su boca con la lengua, a tientas.

¿Qué demonios era eso? ¿Una de esas piedritas que traen los frijoles?

Bueno, temerosa de haberse partido un diente, o algo, escupió lo que tenía en la boca y revisó bien a ver si tenía todas sus piezas dentales. Como sí que estaban todas, se puso a mirar a ver qué había entonces molestando en su platillo.

Y desde que vio lo que era… ya no quiso comer más frijoles.

Y no es para menos.

Depués de que se pasó el susto y pudo contener sus ganas de vomitar, Anahí tomó su celular y sacó unas fotos de su hallazgo para compartirlo con sus seguidores de Facebook.

“Nunca jamás me había pasado algo así , justo ahorita se me antojo un huevito con frijoles ranch (de la lata negra) y pues me lo hice, me lo estaba comiendo tan rico y, de repente, mastique algo súper duro y lo aventé inmediatamente ¡y era una muela! Me dio tanto, pero tanto asco, casi vómito 🤢🤮🤮 Ahora no sé qué pensar, obviamente verifiqué que no fuera mía, pero no… aun tengo todas mis muelitas y no sé qué pedo, estoy en shock 😫😓, les dejo las fotos, se los juro que no lo invento aún no lo creo, estoy muy asqueada”, publicó la mujer.