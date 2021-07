Da la sensación que la fiesta no para, mientras se arreglan los términos legales con el acuerdo de divorcio, el grupo musical sale del sitio en el que se encontraban y se alistan a las afueras del despacho, donde la celebración sigue y la música de Los Dos Carnales no falta, para hacer del momento una celebración única.

La celebración del proceso de divorcio fue compartida en redes sociales, donde se muestra lo alegre que estaba Félix, como si fuera una fiesta más y no la culminación de un matrimonio; precisamente eso fue lo que llamó la atención de los internautas, quienes no dudaron en compartir el clip y rápidamente convertir esas publicaciones en imágenes de sarcasmo.

La entrevista ocurrió en Facebook Messenger, donde él mencionó que: “Así soy yo, muy alegre, incluso me dicen ‘El muchacho alegre'”, ya que en los videos que se compartieron en los días anteriores, se visualizó cómo es la actitud del hombre, ya que nunca se mostró triste por lo que estaba ocurriendo.

Se siente raro ante tanta atención

Félix Domínguez comentó en la misma entrevista que es fanático del grupo de Los Dos Carnales y la letra del tema ‘Cabrón y Vago’, de ahí que lo eligiera para el momento del divorcio, lo que provocó su popularidad en las redes sociales y que lo llevó a ser reconocido en diferentes partes fuera de Coahuila.

“Pues me siento chistoso nomás. Yo únicamente fui a festejar a mi modo y no imaginé que me volvería viral”, mencionó al periódico, donde externó que se sentía raro de la popularidad que le estaban brindando, en tan sólo dos días, a través de las diferentes páginas de las redes sociales.