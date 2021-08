Hasta el momento no se puede verificar o desmentir el video del fantasma en el resbaladero, pero por o pronto ya ha causado controversia y polémica entre los internautas, quien han dejado su opinión, algunos que no creen y otros que advierten de peligro por esa aparición que dicen es sobrenatural.

Fantasma juega con niña: EXPLICA CASO

La mamá de la niña publicó el siguiente mensaje junto a las escalofriantes imágenes del fantasma en el resbaladero: “No sabía si subirlo o no pero me decidí a subirlo, esto le pasó a mi hijas hace 4 días, le hice el comentario a varias personas, estuve en shock por qué les pregunté quiénes estaban ahí y mi hija y su papá se quedaron asustados por qué no había nadie solamente ellos en la placita.

Y agregó: “Esto pasó en la de las torres en San Nicolás por Walmart, entonces estoy algo sacada de onda por que jamás en mi vida había pasado por una situación así y más por que le pasó a mi hija, la bebé, entonces no se cómo, no sé qué pasé, no sé por que pasó, pero cada que analizo el video se me eriza la piel, no sé por qué si es una bebita inocente, por qué le pasaría eso y solo quería compartir está historia paranormal con ustedes… y si alguien me podría dar una hipótesis de esto que estoy en shock”.