Incluso a manera de broma la mujer dijo al padre: “ya no quiero padre, ya me voy”. Este material audiovisual fue publicado en Tik Tok y rápidamente fue uno de los más vistas, provocando la risa de todos los presentes y de los internautas.

La información fue publicada en el portal de noticias Debate , y el video se viralizó por la pifia que cometió el hombre, que no dejó nada contenta a su pareja, pero a los invitados causó gran sorpresa y hasta varias burlas que no pasaron desapercibidas.

Los comentarios fueron los siguientes: “Bueno él fue sincero, él sabe que está en la casa de Dios y no se puede decir mentiras”, “está buena la carcajada para una foto”, “bajo advertencia no hay no hay engaño”, “en unos años él: te lo dije”.

LO NOTÓ

“Lo primero que noté cuando me envió esas dos fotos fue, por supuesto, la plancha… y lo segundo que noté… fue el bolso en el piso”, explicó la mujer a sus seguidores en la red social que aún no podían creen la torpeza del hombre.

“Como excusa, él me dijo que esa no era su habitación y que estaba en el cuarto de un amigo. Según dijo, él estaba allí y me mandó la foto desde el baño de esa otra persona, que está saliendo con una mujer. Pero la verdad es que no le creí porque ¿por qué motivo me vas a mandar una foto desde allí?”, dijo la mujer en TikTok. Archivado como: Esposo será infiel