Curioso: Escalofriante viaje colgado de la ventana del metro de Nueva York (VIDEO).

Una de las imágenes más bizarras en medio del caos por coronavirus en New York.

Fue publicado en Twitter y la policía está investigando al respecto.

No sabemos si es que esta persona no alcanzó a tomar el metro o es que no quería compartir espacio con otros pasajeros por miedo al coronavirus, pero lo que sí sucedió es que protagoniza uno de los videos más bizarros en las redes.

Publicado por Progressive Action (@progressiveact), el video muestra a una persona viajando colgado de la ventana del metro ¡por afuera del vagón!

Este es un acto totalmente fuera de lógica y extremadamente peligroso.

Y los pasajeros que viajaban en el vagón evidentemente no podían dar crédito a lo que veían. En las imágenes puede verse como un hombre con máscara para protegerse del COVID-19 mira atónito al polizón.

El resultado hace pensar en un Nueva York vuelto loco con la crisis de la pandemia viral, algo fuera de la realidad.

Escalofriante viaje colgado de la ventana del metro de NY (VIDEO)

“¡Esto es una locura! Un tipo viajando colgado por afuera de la ventana.😳 Los trabajadores de BS tenemos que lidiar con esto durante esta pandemia”.

This is crazy! Guy riding outside the train hanging on window 😳 The BS us workers have to deal with during this pandemic @danrivoli @PeiSzeCheng4NY @NYCTSubway pic.twitter.com/ePn2fBJACY — Progressive Action (@progressiveact) March 25, 2020

Los comentarios al post no se han hecho esperar:

“No es solo durante la pandemia. Es una de las muchas cosas que hacen por los retrasos de simpre. Y, encima, nos asaltan a nosotros, los empleados, por los retrasos”, dice uno.

“No hay nada malo con un poco de aire fresco durante una pandemia, supongo”, ironiza otro.

Incluso en metro de NY hace un comentario al ver el video que los incumbe totalmente y muestran su desconcierto.

“Buenos días, esto es increíblemente peligroso. ¿Está sucediendo en este momento? Por favor, háganos saber inmediatamente qué tren es y dónde fue”.

A lo que Porgressive Action responde: “Me dicen que fue la línea 2 en el Bronx”.

“Este es un comportamiento ridículamente peligroso en cualquier momento, y, en la mitad de una pandemia, distrae a los oficiales de policía de otras oportunidades para mantener a la gente a salvo, distanciada y saludable. Es inaceptable”, dijo el portavoz de MTA a The New York Post.

