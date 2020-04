Curioso: Escalofriante criatura pone en jaque a las redes sociales.

Se hizo viral su fotografía y hay diferentes videos que la muestran.

Las teorías sobre qué es se multiplican… pero tienes que verlo tú mismo para juzgar.

Muchos se han rascado la cabeza, otros se han santiguado y miles han ido a buscar en Google qué es esta criatura sin pelo y extraña que aparece en las redes por todos lados.

¿Es un murciélago? ¿Es un lemur? ¿Es un cruce entre humano y animal? ¿Es una criatura de otra dimensión o un ángel caído?

Las opiniones dan para todo en medio de un mundo caótico y diferente como el que vivimos en medio de la pandemia de COVID-19.

El animal, o lo que sea, en cuestión, aparece de esta guisa en una foto. Totalmente desnudo e impúdico, pequeño y sostenido en una mano.

Necesito saber QUE CARAJO ES ESTO! pic.twitter.com/bHOzuk8RvN — El Gurú Martinez (@ElGuruMartinez) April 21, 2020

La escalofriante criatura deja a todos sin palabras, o con ganas de contestar con memes. Pero nadie sabe qué es a ciencia cierta.

Teniendo en cuenta que no parece un muerciélago, y, desde luego, no es un pájaro, le responden con un video de un lemur volador adulto, o colugo. La Federación Mexicana de Caza A.C. publica las imágenes de video de uno de ellos capturado en Filipinas.

“Aunque pareza raro y agresivo no lo es, es un colugo, dermoptero o lémur volador, pero no son lémures, así los llaman, son totalmente inofensivos, son de Malasia y Filipinas, y hay 2 especies”.

Bien, eso podría explicar qué es el animal del la primera fotografía, si no fuera porque el que se ha hecho viral es totalmente calvo, o pelón.

¿Será que es un “bicho” de plástico? ¿Algún tipo de noticia trucada? No.

Incluso hay videos, como este, circulando por WhatsApp, que muestra lo que parecen decenas de ellos nadando.

Pero en este caso, según la 100 radios, estos animales no están tampoco relacionados con nuestra extraña criatura. Los del arroyo son un grupo de Aplysia Fasciata, también conocidos como “liebre de mar”. Estas se pueden encontrar en aguas poco profundas y comen algas.

¿De qué se trata entonces?

Investigando las redes, hemos encontrado una publicación con esta misma foto, pero de 2017.

En aquel momento, un pescador de Croacia había encontrado a la criatura cerca del rio Drave. Era real y no un truco. Lo que fuera que sostenía en la mano era real.

Robert Markovčić, el pescador, vio a la extraña criatura cerca del río Drave en julio de 2017 y quedó más que sorprendido.

Compartió la imagen en su perfil de Facebook cuestionando qué es. La imagen circuló ampliamente en las redes sociales y sigue apareciendo en las redes de vez en cuando.

Algunos espectadores pensaron que la ‘criatura’ en la imagen es en realidad un muñeco o algo disecado, pero no lo es. Como la criatura no fue identificada inicialmente, algunos la llamaron criatura extraterrestre… sin embargo, la imagen no corresponde a criatura alienígena alguna, de hecho es un mamífero planeador llamado Colugo.

Los colugos tienen colgajos de piel extra grande entre sus piernas, lo que transforma su cuerpo en un paracaídas plano.

Como resultado, pueden deslizarse muy bien desde lugares más altos a más bajos. También tienen ojos enormes que les dan una buena visión nocturna. Debido a su parecido con los lémures, los colugos también se llaman lémures voladores (pero no son lémures).

De todos modos, la escalofriante criatura no tiene pelo y parece bastante más horrenda que el amable colugo. ¿Por qué?