Todo comenzó la semana pasada cuando Laurencio Armendáriz decidió viajar a una comunidad cercana al lugar donde vivía, sin embargo, de un momento a otro quedó incomunicado, motivo por el cual su familia no supo de él por varios días. Desde allí, ya había un mal augurio, pues ni sus luces, nadie sabía nada de él ni de lo que hacía.

Con la tristeza más grande del mundo, los seres queridos del sexagenario, juntaron dinero para poder tener suficiente y hacer el funeral, para lo cual compraron ataúd y todo lo necesario para que tuviera una despedida digna, con un terreno en el panteón, flores y demás. No les fue fácil, pero lo hicieron por el amor que le tienen.

El hombre, sin creer lo que le decían, se dirigió de manera cautelosa a su casa y al abrir la puerta desencadenó una reacción de infarto con toda su familia que estaba reunida allí. Nadie lo podía creer, supusieron en un principio que se trataba de una aparición, pero al paso de los segundos confirmaron que no estaba muertos, pero que tampoco 'andaba de parranda'.

Ahora tocará el turno a las autoridades exhumar el cadáver que enterraron y saber la verdadera identidad del hombre, ya que no se sabe quién es. Todo esto sucede por el error de los policías que se brincaron un paso del protocolo y ahora el gobierno deberá asumir todos los gastos que se deriven de ello, pero hay otra noticia peor para la Fiscalía.

Después de la confusión, la familia decidió acudir a las instalaciones de la Fiscalía de Chihuahua para que las autoridades dejaran sin efecto el acta de defunción, y fue en ese instante que se dieron cuenta que los policías no habían procedido al protocolo que establece la ley, ya que una de las tareas de los médicos forenses es identificar a las personas muertas.

Pero la pregunta más grande que queda es saber de quién es el cuerpo que se enterró en el panteón. ya que hasta el momento las autoridades desconocen eso, y están trabajando para ello. El protocolo indica que si después de un tiempo determinado, no aparecen los familiares, el cuerpo termina en una fosa común, en un lugar del estado.

Entierran hombre reaparece vivo: ¿QUÉ DICE EL PROTAGONISTA DE LA HISTORIA?

De acuerdo a lo que publicó el portal Mag, el hombre en cuestión dio sus primeras impresiones de que su familia lo haya confundido a raíz de un error de la policía. Fueron sus primeras impresiones tras hacerse viral por el extraño caso que vivió,

“Me sepultaron y mire, aquí ando caminando. Me da coraje cómo las autoridades cometieron este error tan grave, pero en ocasiones me da risa ya que la gente me mira asombrada, luego de haberme dado el último adiós en el panteón municipal”, dijo al ver que todo fue una equivocación y que hoy está bien en su casa y su pueblo.