“Sé que puedes encontrar eso en la panceta de cerdo, pero no pedí un rollo de panceta de cerdo. Pedí un sándwich de tocino”. “No me atrevo a comerlo, pero sí me comí el resto del rollo”, expresó sobre lo desagradable que le resultó hallar eso en su comida. Archivado como: Encuentra pezón en hamburguesa

“Me comuniqué con McDonald’s, quien me dijo que tenía que enviárselo para que pudieran enviarlo a un laboratorio. Si hiciera eso, podrían acabar con él. No puedo creerlo. Cuando le mostré a mi madre, ella también estaba disgustada”. Archivado como: Encuentra pezón en hamburguesa

Pero este caso no fue el único que se hizo viral, sino que también el video donde se ve a un padre que se desmaya en plena misa y de manera milagrosa varias feligreses le ayudaron para que no cayera al suelo inconsciente.

ESPECULAN

De pronto algunas personas especularon por el hecho: “Seguro no desayunó, así me pasó una vez en la secundaria, cuando hacíamos honores a la bandera, pero igual mis amigas me sostuvieron, no pasa nada solo se baja la glucosa, hay que desayunar, y es que el olor a esas velas que ponen desmaya a cualquiera”.

“Ojalá que el padre Ángel no haya tenido problemas neurologicos o metabólicos de gravedad, me impacto ver lo sucedido, y deseo su buena y pronta recuperación! Las mujeres que estuvieron auxiliándolo, evitaron un daño mayor!”, dijo otra persona. Archivado como: Encuentra pezón en hamburguesa