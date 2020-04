Curioso: El mar también se comporta extraño… ¿más señales del Apocalipsis?

El mar de Galilea, que nunca tiene oleaje, despertó su furia después de 300 años.

Y lo hizo en un momento muy especial y simbólico.

Desde hace unos días está recorriendo las redes y lo medios la noticia de que el mar de Galilea está haciendo cosas raras. Lo más llamativo es que las haga ahora, en tiempo de esta pandemia mortal.

Resulta que el mar de Galilea no es un mar, es un lago de agua dulce al noreste de Israel. Realmente se llama lago Tiberíades (Kineret en hebreo), y no tiene oleaje. O sea, no hay olas en su superficie. Pero, además de esta peculiaridad, este lugar tiene una simbología muy especial.

El lago es donde, según la Biblia, supuestamente Jesús caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y peces y donde se apareció a sus discípulos, que eran pescadores del mar de Galilea, tras resucitar al tercer día, el domingo de Pascua.

El Lago Tiberíades (Kineret en hebreo), más conocido como Mar de Galilea, donde Jesús caminó sobre sus aguas, multiplicó los panes y peces y fue donde se apareció a sus discípulos tras resucitar, después de 5 años de sequía y temiendo pq se secara, empieza a desbordarse.

Este lago tiene otra particularidad más, al estar a 209 metros debajo del nivel del mar es casi imposible que registre algún tipo de oleaje…

Pues bien. En plena pandemia, en plena Semana Santa, los habitantes de la zona pudieron presenciar un espectáculo el 11 de abril que les heló la sangre a algunos, puso a otros de rodillas y despertó la curiosidad de la gente en general.

Es que, el pacífico lago, que además venía arrastrando una larga sequía previa a las lluvias, empezó a levantar enormes olas como nunca nadie había visto.

#Internacionales En #Israel el mar de #Galilea (un lago de agua dulce que lleva ese nombre) comenzó a desbordarse. Lo curioso es que ahí no hay oleaje porque es un lago que está a 209 metros por debajo del nivel del mar. Este fenómeno no ocurría desde hace más de 300 años

Medios locales señalaron que este fenómeno no sucedía desde hacía 300 años.

Entonces, lo más alarmistas empezaron a unir cabos. La pandemia, la inusual actividad de los volcanes del Cinturón de Fuego del Pacífico y ahora el tranquilo mar de Galilea explotando en oleajes nunca vistos.

¡¡El Apocalipsis!!

Pero, otros dicen que tiene una explicación científica. Desde el año pasado, las aguas del lago han ido registrando un aumento paulatino pero considerable después de una gran sequía. Así que, lo que vieron los crédulos y los incrédulos fue cómo se desbordaba el lago.