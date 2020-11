Curioso: El anuncio de su embarazo en las redes ¡destapó su infidelidad!

Quiso compartir su buena nueva y se coló alguien en su hilo de comentarios

¡Mira en qué terminó todo!

Hay que tener cuidado con lo que se sube a las redes. Y si no, mira lo que le pasó a esta mujer, que subió un post anunciando la felicidad que sentía por su reciente embarazo y, en vez de felicitaciones, ¡recibió lo que menos esperaba!

Según varios medios, la mujer, que solo ha sido identificada como Christina, compartió una foto de ella sonriendo y sosteniendo una prueba de embarazo positiva en las redes sociales, junto con la leyenda: “Feliz de anunciar que va a haber un nuevo miembro de la familia. ¡¡¡Dios es bueno!!!”.

Sin embargo, su felicidad duró bien poco. Un rato después de haber publicado la tierna noticia, un colega de trabajo dejó un comentario en el hilo de su post en Facebook.

“Felicitaciones, Christina. Sé que tú y Mark estarán muy felices. Espero que ahora que estás embarazada, dejes de enviarme fotos de tus pechos cada vez que te pongas ‘hot’“.

Y su compañero siguió soltando todo lo que pensaba sin detenerse.

Debajo de los emocionados comentarios de amigos que compartían sus felicitaciones, el hombre continuó escribiendo: “Espero que dejes de venir a mi oficina ofreciendo favores sexuales solo porque me acosté borracho contigo en el retiro”.

Además, escribió que su única vez juntos fue un ‘gran error’, y agregó: “Se ha convertido en una loca obsesión para ti y has arruinado mi vida. No me gustaron tus llamadas a mi casa, ni el mensaje que dejaste y que mi hija escuchó”.

Luego, además de acusarla de arruinar su matrimonio, la acusó de hacer el trabajo “intolerable”.

“Mi error (TÚ) me ha costado mi matrimonio y ha hecho que el trabajo sea intolerable. Entonces, aunque te felicito por traer un niño a este mundo, también rezo para que esto termine con tu historia de amor psicótica y unilateral conmigo”, escribió.