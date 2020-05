Curioso: Ejército de cigarras a punto de invadir EEUU.

Por si fuera poco con los avispones y los lagartos gigantes… ahora, cigarras.

Después de 17 años bajo tierra, millones de ellas salen a la superficie.

Si te dan miedo los insectos, o repugnancia o tienes fobia, vas a querer seguir en cuarentena aunque se levante el aislamiento. Es que llega un ejército de cigarras a EEUU.

Sí, como lo lees. Después de los avispones asesinos y los lagartos gigantes, nos toca lidiar con millones de cigarras que, después de haber estado dormidas bajo tierra los últimos 17 años, justo les toca salir a reproducirse en el 2020.

Millions of cicadas are expected to emerge from underground for the first time in 17 years in parts of the U.S.https://t.co/yEOgyvSSjm — New York Daily News (@NYDailyNews) May 21, 2020

Sí, seguro que estás pensando que este es el año más extraño que has vivido.

No es que las cigarras hayan decidido romper su cuarentena, es que su reloj biológico las obliga. Y es justo en verano, con el calorcito, cuando van a salir por todos los rincones.

Bueno, en realidad ya están saliendo en varios estados de la costa este: el noroeste de Carolina del Norte, el suroeste de Virginia y el sureste de Virginia Occidental.

Estos bichos, las cigarras, son un grupo de insectos del género Magicicada y tienen una peculiaridad muy especial.

Brood IX (nine) periodical cicadas will emerge in May of 2020 in parts of Virginia, West Virginia and North Carolina. Are you ready? https://t.co/7eK2Tn2IVy #cicadas pic.twitter.com/Waf6NMxnt6 — Cicada Mania (@cicadamania) February 26, 2020

La mayor parte de su vida se la pasan bajo tierra, como ninfas, chupando la savia de las raíces de los árboles. Pero cuando cumplen 17 años y el clima es cálido, salen a la superficie, escalan a los árboles (o paredes o cualquier cosa vertical) y se deshacen de sus exoesqueletos.

Ahí se convierten en el insecto regordete, ruidoso y oscuro que conocemos. Y, después de unos cortos meses de volar, aparearse y zumbar ensordecedoramente, las cigarras adultas mueren al final del verano.

Cada camada de crías, según los expertos, tiene su línea de tiempo y momento de subir a la superficie. Las del 2020 son las llamadas Brood IX.

Our next plague. Bow, Humans: Trillions of Cicadas Are Going to Rule America – VICE https://t.co/xokA0Ao6Wc — Jack Torrance (@Invizigoth) May 22, 2020

Gracias por leer nuestra nota de Curiosidades del día, ¡te esperamos mañana con otra historia increíble!

Curioso: Ejército de cigarras a punto de invadir EEUU (FOTOS)

