Un impresionante eclipse solar de ‘Anillo de fuego’ adornará nuestros cielos este fin de semana.

El 21 de junio veremos un fenómeno llamado eclipse solar anular, que deja ver un anillo de fuego estelar cuando la Luna se antepone al Sol, visto desde la Tierra.

Pero esto no es sóo un fenómeno astronómico… la astrología también tiene mucho que decir de cómo algo así afectará a tu signo del Zodiaco.

Según la NASA, el 21 de junio seremos testigos de algo fantástico. Habrá un eclipse anular de sol. Es decir, la Luna se interpondrá entre nosotros y el Sol, tapándolo momentáneamente de forma incompleta. Solo no tapará sus bordes… dejando ver un anillo de fuego sobrecogedor.

Este fin de semana, se verá un ‘anillo de fuego’ completo desde África central y Asia, a partir de las 0345 UTC del domingo 21 junio de 2020. Muchos otros lugares, desde el sudeste de Europa hasta las puntas del norte de Australia, experimentarán un eclipse anular parcial.

El último eclipse anular sucedió a finales 2019, y después del de este fin de semana, el próximo anillo de fuego ocurrirá en 2021, pero será visible en su totalidad solo desde el Ártico. Sin embargo, un eclipse solar total deleitará a América del Sur a finales de este año.

Tanta energía no deja impasible a nadie ni a nada. Por eso, los astrólogos aseguran que te afectará de diferente manera dependiendo del signo del Zodiaco bajo el que hayas nacido.

Según Ganeshaspeaks, así será cómo te verás afectado estos días, y especialmente el domingo. ¡Tómalo en cuenta si te sientes raro aunque no puedas ver el anillo de fuego!

Eclipse Anillo de Fuego: Zodiaco signo por signo

Aries

El eclipse solar puede hacer que permanezcas más atento a los asuntos domésticos. Los profesionales pueden pasar por un período agotador mientras luchan duro para mantener sus puestos en el trabajo. No se prevén ganancias importantes durante estos días. La salud puede generar una alarma ya que las enfermedades pasadas pueden comenzar a causar molestias.

Tauro

Los nativos de Tauro pueden necesitar no entrar en la especulación o los riesgos para impulsar sus perspectivas. La cadena de comunicación con las personas mayores no debe desconectarse. Los hermanos pueden necesitar ser atendidos. Sin embargo, los efectos del eclipse solar pueden no tener mucho impacto negativo en Tauro.

Géminis

Las finanzas pueden ser una preocupación importante durante esta fase. Los gastos familiares pueden aumentar y es posible que debas controlar tus gastos injustificados. Es posible que debas visitar a un oftalmólogo, ya que algunos problemas oculares pueden causarte molestias.

Cáncer

Pueden surgir algunos problemas de salud para los nativos de Cáncer relacionados con los pulmones, por lo que es necesario que consultes a un médico. En el frente financiero, los gastos pueden aumentar y es posible que debas hacer los arreglos adecuados para satisfacer las necesidades urgentes.

Leo

Los nativos de Leo pueden enfrentar una crisis financiera importante. Además, la pérdida de dinero puede conducir a problemas de salud y, por lo tanto, es recomendable que la cuiden especialmente y, con el más mínimo malestar, consulten a un médico para evitar futuras complicaciones.