Curioso: Discriminación por COVID-19 contra los menos pensados.

Dos testimonios dolorosos que descubren la mentira de lo que muchos proclaman.

Por un lado los llaman héroes, por otro, los expulsan.

El mundo está patas para arriba con la pandemia de coronavirus. Uno de los nuevos males que trae es la discriminación por coronavirus.

Ya se han visto y escuchado casos de ataques o recelos contra determinados grupos. Ya sea por nacionalidad, color de piel o cualquier otro antojo que los haga sosprechosos de estar contagiados ante ojos ignorantes y recelosos.

Y este es el caso en Colombia.

El testimonio de dos personas que, se supone, son los ángeles guardianes entre el virus mortal y nosotros, el resto. Ellos destapan la verdad. Por un lado se los aplaude y se los llena de elogios… pero por otro, nadie quiere tenerlos cerca si no están en su labor diaria.

Que no es otra que salvar nuestras vidas.

Se trata de los médicos, en este caso, pero puede extenderse a todo el personal de blanco de muchas naciones en problemas con el coronavirus.

La primera denuncia llegó vía Instagram desde Barranquilla, Colombia. Un médico llamado John De Armas denunció que salió a llevar algunas cosas a un familiar suyo, mayor, de 70 años, y decidió parar en el camino a comprar una bebida en un supermercado Ara.

Pero, no le dejaron pasar con la ropa de médico, le obligaron a sacarse su bata médica por miedo al contagio, ya que está muy expuesto al virus. Aunque él explicó que aún no había ido al trabajo, no hubo forma. Fue discriminado.

Poco duraron los APLAUSOS a los Verdaderos HÉROES, los de Capa Blanca. 👩🏻‍🔬 👨🏻‍🔬 👩🏻‍⚕️ 👨🏻‍⚕️

Esto fue en Barranquilla – Colombia. 😷 🇨🇴 pic.twitter.com/vFNHFVeOS1 — La Paz, Dijo Colombianito.🕊 🇨🇴 🐝 (@LaPazColombiani) April 3, 2020

Por supuesto, las respuestas y comentarios contra el supermercado no se hicieron esperar:

“Supermercados ARA no sean tan H. P, dejen que el medico compre la cuchilla de afeitar, no se ha podido rasurar en dias por estar batallando en los hospitales. Cuando vengan los saqueos no se pregunten por qué”.

“Castigo social para @tiendasAra, no compremos allá, hasta q respeten a quienes les deberemos la vida de nosotros y nuestra familia!”

“Que vergüenza no joda”

“De héroes pasaron a villanos, cuánta ignorancia por Dios”

Sin embargo, otros comentarios hacían énfasis en que el personal de blanco no debe llevar su ropa de servicio a lugares públicos.

“El personal en salud no podrá entrar y/o salir con uniforme del recinto hospitalario, tanto en horario de trabajo como fuera de él, así como que es un deber del personal de los Servicios de Salud. Esto en otros países, pero bueno estamos en Colombia”.

“Como medico deberías aplaudir las medidas de prevención por parte de ARA y no quejarte, no es discriminación se llama prevención”, a lo que otro responde en la misma tónica: “Totalmente cierto. Es un trabajo mancomunado. Todos debemos aportar. Si nos bañamos y lavamos la ropa cuando salimos a comprar algo y regresamos a casa por el bien de nuestra familia, no veo el problema que se quite el uniforme, compre lo que necesite, y se lo coloque de nuevo”.