El video, fue compartido por la cuenta de Wanderlust Sweets quien sube contenido de repostería y relata las historias que usuarios envían mientras realiza pasteles, cupcakes o algún postre. Hasta el momento, el video lleva 201.4 mil vistas y más de 1,500 comentarios. Los usuarios, no han dudado en externar su sentir ante la situación que vivió la mujer en pleno 14 de febrero.

La joven, se hizo popular en redes sociales donde los internautas han expresado su opinión ante la anécdota. Pero, la experiencia de la mujer no se hizo viral por la forma en que descubrió el engaño, sino por la persona con la cual su marido estaba sosteniendo una aventura; los usuarios, en los comentarios se quejaron del ‘atrevimiento’ del hombre y la forma en que fue expuesto.

Todo inició días antes de San Valentín, cuando a la aplicación llegó un cargo sospechoso y al ser una cuenta compartida, tuvo que revisar que tipo de negocio fue el que registró la compra. De acuerdo con la descripción del video, la mujer descubrió que su marido hizo una compra en una pastelería que ella no reconoció y 'algo' la instó en llamar al lugar para descubrir que compra fue la que se realizó.

"Espero no arruinar ninguna sorpresa, pero tengo un negocio de dulces y pasteles y estoy vendiendo cajas de regalo para el Día de San Valentín", fue la contestación que recibió por parte del pastelero en el mensaje que envió para obtener respuestas ante la extraña compra que estaba en su cuenta de PayPal.

La joven, confesó que rápidamente recibió un mensaje del pastelero y fue quien le reveló el supuesto detalle que iba a recibir en San Valentín por parte de su marido. El hombre, le escribió que esperaba no estar arruinando la sorpresa que estaba realizando para el 14 de febrero y le dijo que se dedicaba a en hacer detalles hacia los ‘enamorados’.

“¡Lo siento mucho! Me siento tan tonta, ha estado actuando mal y supuse lo peor”, fue lo que relató la joven en la anécdota que compartió en el Facebook de la cuenta de Wanderlust Sweets, que suele compartir ese tipo de material en TikTok. La mujer, aseguró que tanto ella como el pastelero, dejaron en paz el tema y lo tomó como un regalo sorpresa que estaba por recibir.

La mujer, señaló que llegó el Día de San Valentín y con ello, el tan esperado regalo sorpresa. Pero, hubo un ‘pequeño error’ y ese día su esposo llegó con un par de flores y una felicitación. La mujer, comenzó a sospechar por la compra que anteriormente había investigado y que curiosamente, ese día no llego a su puerta.

La mujer, no se quedó con los brazos cruzados y comenzó a investigar cuál fue la compra que realizó su marido en la pastelería y que debió llegar en San Valentín. Ella, le habló al pastelero e indagó sobre el regalo que hizo su marido al igual que preguntó hacia quién iba dirigido, ya que al pasar las horas del Día de los enamorados, nunca recibió tal paquete.

La engañó… ¿Con su mejor amiga?

En la llamada con la pastelera, la mujer quedó absolutamente sorprendida al escuchar el nombre de Ashlee y le reveló la pastelera la verdad más inesperada. La mujer a quien fue dirigido la caja de regalo, se trataba de su mejor amiga; tanto ella, como la repostera quedaron en shock por la noticia e inclusive se disculpó por la molestia.

Pero la historia no quedó con ese final; al poco tiempo, la pastelera recibió una llamada de un hombre quien le reclamó que haya revelado a su esposa que había hecho una compra en su local y a quién iba dirigido. El sujeto, le pidió que hablara con su esposa y le dijera que había un error en la orden y cometió una equivocación; la repostera, le dijo que no haría eso y que nunca hubo en error, más bien que no debió engañar a su esposa.