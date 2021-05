La infuencer no dijo más al respecto sobre la infidelidad en Tik Tok, pero es evidente que no conocía a la mujer y por ello denunció la presunta infidelidad a través de las redes sociales y hasta el momento des desconoce si el novio tuvo algún acercamiento con ella para tratar de explicar.

Al parecer, después de mandar la foto, se ve cómo una mujer se deja caer en la cama con una sonrisa, lo que dejó en evidencia que el hombre no se encontraba solo, sino que tenía una compañía que no fue nadad el agrado de la famosa influencer.

“Lo primero que noté cuando me envió esas dos fotos fue, por supuesto, la plancha… y lo segundo que noté… fue el bolso en el piso”, explicó la mujer a sus seguidores en la red social que aún no podían creen la torpeza del hombre. Archivado como: Descubre infidelidad

EXCUSA

“Como excusa, él me dijo que esa no era su habitación y que estaba en el cuarto de un amigo. Según dijo, él estaba allí y me mandó la foto desde el baño de esa otra persona, que está saliendo con una mujer. Pero la verdad es que no le creí porque ¿por qué motivo me vas a mandar una foto desde allí?”, dijo la mujer en TikTok.

Al final, la mujer le dio como cierta esperanza al hombre y pidió a los usuarios que la ayudaran a confirmar si en verdad le estaba mintiendo o ella estaba equivocada.”Si alguien lo ve por allí, avíseme porque quiero saber si me miente, aunque creo que lo hace”, dijo en su video ya para finalizar. Archivado como: Descubre infidelidad