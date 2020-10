Demi Lovato afirma haber visto extraterrestres en California.

Y mostró pruebas en su cuenta de Instagram para respaldarlo.

También desea que el gobierno reconozca “la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros”.

Este año 2020 está siendo raro, muy raro. Y no es de extrañar que todos empecemos a creer que todo es posible. Los meses se han ido encargando de normalizar plagas, una pandemia como las que antes nos hacían temblar al ver una película de ciencia ficción, fenómenos climáticos dramáticos o sucesos de lo más curioso.

Parece que el mundo está “patas para arriba”. Hasta el mismo presidente Trump nos despierta cada día con algo “diferente” para amenizar la mañana en una campaña electoral de locura.

Por eso, tampoco nos extraña que las celebridades compartan sus experiencias más estrambóticas, espirituales o íntimas en las redes.

Ya todo es posible, ¿verdad? ¡Y nos quedan un par de meses de este año!

Esta vez la que le puso la guinda al pavo fue la estrella del pop Demi Lovato.

La bella afirma haber tenido encuentros con extraterrestres. Sí, como lo lees.

Y no solo lo afirma, sino que subió imágenes borrosas y fotografías de luces de origen desconocido en los cielos de California a su cuenta de Instagram como respaldo a sus palabras.

“Los últimos días los he pasado en Joshua Tree con un pequeño grupo de seres queridos y @ dr.steven.greer y su equipo CE5.

Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado, no solo una paz y una serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a pies de mí.

Este planeta está en un camino muy negativo hacia la destrucción, pero NOSOTROS podemos cambiar eso juntos.