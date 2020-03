Con toda esta crisis del coronavirus, la gente sale a hacer compras de pánico y hay desabastecimiento. Uno de los bienes más codiciados… ¡quién lo iba a decir hace unos meses! es el papel higiénico.

Y sí, parece que a las personas les entró mucha angustia por no poder limiar sus traseros apropiadamente, o están haciendo algo con ese papel que no sabemos, la cosa es que se cotiza este preciado papel, y es difícil de encontrar.

No te preocupes, si hay algo que es cierto es que para cada problema hay una solución.

Y esa solución se llama CuloClean.

No, no es broma. Es un producto ingenioso que ha desatado sus ventas justo por esta crisis del papel higiénico.

Ya existía antes, pero ahora es un indispensable de aquellos que sufren por no tener suficiente material de limpieza en su baño.

CuloClean en un bidet portátil para lavarte el trasero donde quieras. En serio.

Y existe.

Además, sus ventas se han diparado en lugares como Miami.

“CuloClean es el bidé portátil para instalar en tu botella de plástico, totalmente discreto, eficaz y fácil de llevar a cualquier parte”, dice en la página web del producto. “Sus dimensiones son tan reducidas que podrás guardarlo en cualquier bolsillo. Utilízalo en la oficina. Todos pensarán que vas a rellenar tu botella de agua”.

“CuloClean es compatible con la mayoría de las botellas de plástico del mercado. Su diseño está pensado para que encaje en los dos diámetros de tapón más comunes. Úsalo como bidet de viaje”.

Ahí tienes una solución fácil, discreta y que terminará con tu angustia.

#Coronavirus or no #Covid19, toilet paper or no toilet paper, it is vital you keep your culos clean.https://t.co/msooIgvt8O

— Marc R. Masferrer (@MRMasferrer) March 20, 2020