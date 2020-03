La pandemia del COVID-19 nos muestra, todos los días, imágenes tremendas, como salidas de una película de ciencia ficción… ahora nos muestra también a los nuevos dueños del mundo.

Sucede en todos lados. En todas partes del mundo. El planeta descansa de nosotros, los humanos, mientras guardamos cuarentena en nuestras casas. “Nosotros somos ahora los que estamos atemorizados, y nos encerramos; y con nuestro miedo lo que hacemos es liberar a quienes nos tenían miedo”, dice el naturalista Joaquim Araujo en una nota de Clarín.

Ya no somos productores de ruido. Ese pequeño detalle ha hecho un gran cambio en todas partes. “El ruido es nuestro estandarte de civilización: el ruido de los motores, el de la velocidad, el de nuestras máquinas y comodidades. Si disminuye, es como si se hubieran abatido nuestra señas de identidad”, dice Araujo. “Y los animales lo saben”.

Nuevos dueños del mundo aparecen por coronavirus (VIDEOS Y FOTOS)

Los animales, que habitualmente huyen despavoridos de nuestra presencia, empezaron a asomarse tímidamente por los rincones de nuestras ciudades y, al ver que no estábamos, se van haciendo dueños de ellas.

Los canales de Venecia, en Italia, ya no tienen góndolas y gondolieri cantando a sus pasajeros enamorados. Los míticos canales, que no solían estar muy limpios, ahora están alojando delfines juguetones.

Venice hasn’t seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj

— Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020