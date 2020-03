Curioso: Escasez mundial de condones por el coronavirus.

Se avecina un problema asociado al COVID-19. ¡Nos estamos quedando sin condones!

El mayor productor del mundo tiene que cerrar sus fábricas por la pandemia.

Se avecina una escasez mundial de condones. Por si fuera poco con las compras de pánico en busca de papel higiénico, se prevee que ahora vamos a tener que vivir sin preservativos.

Con incertidumbre sobre cuánto durará la pandemia, el aislamiento y el refugio emocional que buscamos en el otro, el sexo es una de las actividades que todavía se podían practicar en casa… pero el coronavirus parece querer regir cada aspecto de la vida de las personas.

Es que, el mayor productor del mundo de este item, Karex Bhd, está obligado a cerrar sus fábricas debido a la pandemia mortal.

Y no es broma, este fabricante hace uno de cada cinco condones y tiene tres fábricas que abastecen a marcas como Durex o Carex.

Coronavirus condones: Se viene una escasez mundial de preservativos

La cuarentena mundial ha hecho que Karex Bhd se haya visto forzado a detener la producción por un bloqueo impuesto por el gobierno de Malasia, donde está la empresa, y no haya fabricado un solo condón desde hace tres días. ¡Ya tiene un déficit de 100 millones de condones!

Solo este corto tiempo sin producir ha hecho que haya 100 millones de condones menos normalmente comercializados internacionalmente por marcas como Durex, suministrados a sistemas de salud estatales como el NHS de Gran Bretaña o distribuidos por programas de ayuda como el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

“Vamos a ver una escasez mundial de condones en todas partes, lo que va a dar miedo”, dijo a Reuters esta semana el presidente ejecutivo de Karex, Goh Miah Kiat. “Mi preocupación es que para muchos programas humanitarios en África, la escasez no será solo de dos semanas o un mes. Esa escasez puede durar meses”.

“Escasez de condones debido al bloqueo de producción por coronavirus del mayor productor del mundo”

Condom shortage looms after coronavirus lockdown shuts world’s top producer https://t.co/utslqQjjue pic.twitter.com/UgBddkaAXC — Reuters (@Reuters) March 27, 2020

Malasia es el país más afectado del sudeste asiático, con 2,161 infecciones por coronavirus y 26 muertes, por eso, el bloqueo permanecerá en vigencia al menos hasta el 14 de abril.

Si no es en Malasia… ¿de dónde importaremos los condones? La verdad es que la cosa está crítica porque los otros países productores de condones son China, donde se originó el coronavirus y provocó el cierre generalizado de las fábricas, e India y Tailandia, que ahora están registrando contagios.

El presidente ejecutivo Goh dijo que Karex estaba en el proceso de apelar al gobierno para una exención para operar bajo condiciones específicas.

“Lo bueno es que la demanda de condones sigue siendo muy fuerte porque, nos guste o no, todavía es esencial”, dijo Goh, “dado que en este momento las personas probablemente no planean tener hijos. No es el momento, con tanta incertidumbre”.

Claro, si no hay suficientes condones para todos y las personas tienen que estar aisladas con sus parejas, es posible que haya un baby boom dentro de unos 10 meses.

Sin embargo, la escasez de condones no afectaría solo a la cantidad de nacimientos dentro de unos meses. También son esenciales en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Entonces… ¿tocará racionar los preservativos, como las máscaras para el COVID-19, y dárselos sólo a aquellos que son “portadores de riesgo” de ETS? ¿Qué piensas de todo esto de la escasez?

