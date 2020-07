Curioso: Un cometa a simple vista ¡mira hacia el cielo!

Es el más brillante que se ve desde hace siete años y no volverá hasta dentro de otros 6,800.

¡No te puedes perder este mes la visita del cometa NEOWISE!

Tenemos una visita especial este mes de julio y es más brillante de lo que fueron los fuegos del Día de la Independencia. Nuestro invitado se llama NEOWISE y te va encantar verlo por tus propios ojos.

Sí, se trata de una visita especial y espacial. Y no es algo de eso que puedes ver el año que viene si te lo llegas a perder. Este es un cometa como no habíamos visto desde hace siete años y que no volverá a estar tan próximo a nuestra órbirta en otros 6,800 años… así que, aprovecha el espectáculo.

Nuestro cometa invitado ya pudo ser observado con un telescopio espacial el 27 de marzo mientras se precipitaba hacia el sol. Lo apodaron NEOWISE por el telescopio, pero su nombre formal es C / 2020 F3.

VIDEO: El cometa NEOWISE visto desde el espacio, haz click en la foto para ver el video

El cometa se fue haciendo más brillante después de eso a medida que la luz solar y el viento solar hicieron que liberara gases y formara una cola.

Para comienzos de junio ya estaba al otro lado del Sol, tal y como lo vemos ahora desde nuestro planeta. El resplandor resultante evitó que los astrónomos observaran el cometa durante varias semanas. Pero, a finales de junio, pudieron verlo de nuevo desde el Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO).

Ahora se puede ver, a simple vista, sin telescopio ni nada, desde el 3 de julio, pero con los días se va volviendo más y más brillante.

Y la muy rara oportunidad de verlo debería continuar la próxima semana, cuando los astrónomos esperan que se vuelva aún más estelar. Durante los próximos días podrías tener la suerte de verlo al amanecer.

“Para muchas personas del hemisferio norte debería ser visible una hora antes del amanecer, muy bajo en el cielo del noreste”, dice Kerry-Ann Lecky Hepburn, meteoróloga y astrofotógrafa que capturó una imagen del cometa NEOWISE sobre Toronto.

A partir del 12 de julio, podrás ver a NEOWISE de noche. Aproximadamente una hora después de la puesta del sol, aparecerá cerca del horizonte noroeste.

Cuanto más vayamos avanzando en el mes, más alto estará en el cielo. Y, finalmente, el 22 de julio, este maravilloso cometa llegará a su punto más cercano a la Tierra.

De lo que los expertos no están seguros es si para entonces seguirá brillando como lo hace estos días. Es que los cometas “son como los gatos, impredecibles”, bromea Franck Marchis, astrónomo del Instituto SETI.

Puede ocurrir, explicado a grandes rasgos, que NEOWISE agote las reservas de hielo que tiene, y entonces perdería su hermosa cola estelar y ya no podríamos verlo.

O, puede suceder, que el calentamiento continuo del sol podría hacer que el cometa se desintegrara en un estallido brillante, lo que podría resultar en un “gran cometa” histórico y espectacular.

Después del 22 de julio, NEOWISE se despedirá hasta la próximan que será dentro de unos 6,800 años… así que quizá sea mejor agendar mirar al cielo si no te lo quieres perder.

Y mientras tanto, disfruta de las fotos a continuación…