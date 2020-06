Curioso: Cocodrilo hambriento comete peligroso error.

Escalofriantes imágenes de un video muestran lo aterrador del momento.

Escucha rugir a este cocodrilo cuando se da cuenta de su terrible equivocación.

Un cocodrilo hambriento cometió un terrible error que podría haber causado mucho más que caos.

Imagina que escuchas ruidos en el porche de tu casa por la noche. Son tan extraños y aterradores que sabes que no pueden ser perros o gatos.

Quizá algún otro animal buscando qué comer o un vecino alborotador.

¿Serán ladrones? ¿Asesinos? ¿Un psicópata?

Y te pasas la noche abrazado a la almohada temblando y con el teléfono en la mano para marcar 911 si hace falta.

Después, te levantas y, muy despacito, miras hacia afuera desde la puerta de entrada. Pero no ves nada sospechoso, nada roto, ningún rastro.

¿Qué habrá sido?, te preguntas.

Y te acuerdas de que tienes la grabación en tu cámara de vigilancia de la casa. Así que, corres, muerto de curiosidad a ver qué es lo que hizo tanto alboroto.

Lo que NUNCA te imaginarías es la realidad.

Eso es lo que pasó en una casa de Florida. Y lo que descubrieron en su cámara les dio más miedo que lo que habían sospechado.

Es que, la visita que estuvo en su porche era un enorme cocodrilo hambriento, y bastante despistado, que rugía de frenesí y frustración cuando no alcanzaba su presa.

El cocorilo quería comerese las tortugas de la casa y no dudó en subirse a un banco para alcanzarlas… el problema es que las tortugas eran solo representaciones en un grabado de metal que el monstruoso reptil confundió con auténticas.

¡Y cómo se enojó al no poder saciar su apetito! ¡Tienes que escucharlo rugir y sisear!

Muchas personas ya han visto estas escalofriantes imágenes y han dejado ya sus comentarios.

“Ni quiera Dios, llega a encontrar a un niño, hay que tener más cuidado”.

“Yo me voy y le vendo la casa”, comenta otro haciendo broma.

“Se hubiese comido a los dueños o mascotas, menos mal q no los encontró!”, se asusta otro.

“Q miedo me voy de esa casa para siempre”.

“Y si hubiese encontrado a algún perrito afuera, se lo come “.

“Tiene un vista 20/20 que vio de noche esa tortuga y la altura donde está el cuadro, ¡¡increíble!! ¡A mí me viera a 15 cuadras de distancia y me alcanza porque ahí mismo me da un patatús!”

“De las cosas más raras q se ven, increíble”. “Al otro día me mudo”.

“¡¡¡Que horrorrrrrrr!!! Si se me aparece, me infarto, pero rapidísimo!!”

Y así, infinidad de opiniones. Lo mejor para que sepas lo que sucedió realmente es que veas el video tú mismo y después puedas comentar.

Ahora que lo has visto y escuchado. ¿Qué te pareció? ¿Qué harías si hubiera sido tu casa?

Gracias por leer nuestra nota de Curiosidades del día, ¡te esperamos mañana con otra historia increíble!