Y aunque la osadía le ha costado cara, no tanto por el dinero sino porque presenta dificultades para hablar, el joven anuncia que no está conforme y que seguirá con esta transformación.

Fueron tantas las ganas de Anthony Loffredo, un hombre de ver un extraterrestre, que tuvo que someterse a una cirugía para parecer uno de ellos y ahora es conocido como el “alienígena negro”, de acuerdo a información publicada por el portal de New York Post .

La idea de transformarse en 2alienígena negro” data desde hace más de 3 años, cuando el francés Anthony Loffredo, manifestó de manera pública su intención.

“Desde muy joven, me han apasionado las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano”, dijo al periódico francés Midi Libre.

Y agregó: “Tuve un clic cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida como quería. Detuve todo a los 24 años y me fui a Australia”.

Pero luego lanzó una especie de promesa: “Me encanta ponerme en la piel de un personaje aterrador. A menudo me asiento en algún lugar y juego un papel, especialmente por la noche en las calles oscuras… Exploro el contraste entre el papel que juego y yo mismo”.

Las fotos del antes y después han llamado poderosamente la atención del público que no dan crédito a lo que sus ojos ven.

En otra imagen el hombre muestra parte de su cuello y pecho que están prácticamente tatuado en color negro y causa gran impacto en los internautas.

Además en su cráneo se pueden ver algunas deformaciones que le dan un toque de terror, por lo cual es llamado en las redes sociales como el “alienígena negro”.

Archivado como: Alienígena negro cirugía