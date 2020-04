Charles Calvin es un bombero voluntario de Indiana que, desde luego, no está acostumbrado a ver muchos ceros en su cuenta de banco. Por eso, esperaba su cheque de ayuda por COVID-19 con ansias.

Necesitaba los $1.700 que le correspondían. Todos los días se levantaba con la esperanza de que algo cambiara al checar su crédito.

Hasta que, el viernes ago definitivamente cambió.

Calvin se fue hasta un cajero automático en el Family Express en New Chicago para retirar $200 de su cuenta, así podría hacer algunas compras para el fin de semana.

Sacó sus $200 y esperó con paciencia a que el ATM le diera el recibo.

Tamborileó los dedos mientras esperaba. Ya tenía curiosidad por ver si le habían depositado los benditos $1.700 de ayuda.

El cajero automático terminó de hacer sonidos y pitidos y escupió el papelito de recibo.

Calvin lo tomó y revisó.

Pero lo que vio no tenía sentido.

Miró de nuevo.

En el recibo decía que en su cuenta había disponibles $8.200.000. ¡¡¡$8.2 MILLONES!!!

Curioso: Cheque de ayuda de $1.700 se convirtió en millones

