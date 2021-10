Todo esto no hubiera sido posible de no se por la aparición de lluvias en la zona descrita, ya que la humedad causó que este tipo de crustáceos prehistóricos emergieran de la superficie para atraer las miradas ante una especie que es muy raro encontrar en el mundo.

Increíble , ciudadanos visualizan en la superficie a cientos de “camarones dinosaurio” de tres ojos, llamados triops, en una sección del Monumento Nacional Wupatki en Arizona, Estados Unidos, un suceso por demás sorprendente , de acuerdo al portal de noticias de New York Post .

Los científicos consideran que eclosionaron después de que un monzón de finales de julio hizo que se creara un lago no permanente dentro del campo de juego ceremonial del monumento, que generalmente se encuentra seco, pero que funcionó para que se formaran.

Los expertos aseguran que estas especies pueden poner huevos que permanecen inactivos durante décadas hasta que haya suficiente agua para que eclosionen, sin embargo, todavía no está claro cuánto tiempo llevaban en el suelo los huevos recién nacidos.

Una dato interesante es que los triops tienen una vida muy corta, a lo mucho pueden vivir hasta 90 días, es decir un total de 3 meses aproximadamente, o siempre que su fuente de agua se seque antes de eso, de lo contrario no podrán sobrevivir a las condiciones climatológicas.

Las autoridades del lugar dijeron que no hay forma de saber si los triops pudieron poner huevos antes de morir, por lo que queda la expectativa de si podrán emerger más en los siguientes días, por lo que están a la espera para ver la manera en que se reaccionará.

Los triops generalmente se denominan fósiles vivientes porque en realida, de acuerdo a estudios hechos, no se han modificado desde que evolucionaron hace más de 350 millones de años, de acuerdo a datos de los investigadores de la Universidad Central de Michigan.

Aunque esta especie es muy rara de capturar, el pescador tomó la decisión de devolverla a su hábitat natural, no sin antes fotografiarla para así poder mostrar a los demás del extraño descubrimiento y que hasta el momento ha empezado a viralizarse, ya que no es muy usual su hallazgo.

En otro hecho impresionante este año, un pescador hizo un descubrimiento intrépido en las aguas de Massachussets y que tomó por sorpresa a las personas que se encontraban en el lugar, puesto que desde hace cinco años es que no se había visto una langosta azul en el estado; la fotografía ha dado la vuelta al mundo, puesto que son pocas las veces que se logra capturar este tipo de avistamientos.

De acuerdo con ‘Noticias Telemundo’, esta no es la primera vez que sucede un avistamiento así, puesto que en el 2016 otro pescador de ese mismo estado capturó a un ejemplar idéntico y lo llevó al acuario de Boston para que otras personas pudieran verlo y de hecho, en años pasados había estado en una situación similar y había procedido a hacer lo mismo.

Pero, mucho antes de antes de liberar al crustáceo, Burnham se lo llevó a Joey Ciaramitaro, copropietario de Captain Joe and Sons Lobster Company, quien fotografió la langosta y la publicó en la página de Facebook de la empresa y rápidamente se volvió virtual, ya que en poco tiempo logró que varios medios en distintas plataformas subieran las fotografías de ese inusual encuentro.

La langosta no sufrió ningún dado, al contrario, sólo fue fotografiada para que pudieran liberarla nuevamente en las aguas de Massachussets, de hecho, el pescador fue quien decidió llevarla con alguien que se ha especializado en la compra y venta de langostas para que pudiera verla y pudiera obtener un par de tomas del raro avistamiento.

FUE POR CASUALIDAD

Fue el Copropietario de “Captain Joe and Sons”, quien le comentó a la cadena Fox News que el pescador Burnham terminó por encontrar la langosta azul por casualidad mientras cargaba sus trampas para langostas, por lo que se llevó una de las sorpresas más gratas de su vida y no sabía como proceder, ya que nunca se esperó que le pudiera suceder un avistamiento como ese.

"Fue por suerte que esa en particular cayó en una de sus trampas", dijo Ciaramitaro al portal de noticias, después de que las fotografías que publicaron del pescador sosteniendo esa presa en particular empezaran a hacerse conocidas en redes sociales, donde se popularizó el avistamiento que desde hace un par de años no se veían en la zona.