La suerte estaba de su lado y no lo sabía hasta que una mujer, Julia Yonkowski, quería retirar $20 de su cuenta de un cajero automático y descubre saldo de casi un billón de dólares, de acuerdo a una publicación del portal de noticias de New York Post .

“Nuestra sucursal local y grupo de servicio al cliente hablaron con la señora Yonkowski ayer para aclarar la discrepancia”, dijo el representante a The Post, así que no era dinero para ella, sino una estrategia de mercado.

Sin embargo, no todo fue como se esperaba, de acuerdo a declaraciones de un portavoz de Chase Bank, identificado como Amy Bonitatibus, aclaró a The Post el martes que lo que Yonkowski creyó que era un saldo era en realidad negativo “para llamar su atención sobre un problema con su cuenta”.

Un billón de dólares: FIRME EN SU DECISIÓN

De manera tranquila y relajada, la mujer se sinceró y explicó porqué motivos no tomó ese dinero de su cuenta bancaria: “Sé que he leído historias sobre personas que tomaron el dinero o sacaron dinero, y luego tuvieron que pagarlo y no lo haría de todos modos porque no es mi dinero”.

Y agregó: “Me da un poco de miedo porque sabes con las amenazas cibernéticas. Sabes que no sé qué pensar”. Esto causó algunas opiniones encontradas en las redes sociales, sin embargo, la mujer se mantiene firme en no tomar nada de ese efectivo.