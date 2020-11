Curioso: Metió 70 cms de cable en su pene por “curiosidad”

Un adolescente quiso averiguar por su cuenta “de dónde venía la orina”

Terminó en quirófano y los doctores quedaron horrorizados con lo que encontraron

La curiosidad mató al gato, dice el dicho, y a este adolescente casi le cuesta la vida seguir sus impulsos de detective en su propio cuerpo.

Es que, a este muchacho de 13 años se le despertó una duda que quiso evacuar de modo práctico. Así que, decidido a ver de dónde venía la orina, ¡se metió un cable de 70 cms (dos pies) por el pene a ver dónde llegaba!

Quizá estaba intentando hacerse una sonda casera, pero el dolor debe haber sido espantoso.

Hubiera sido mucho más fácil hacer una búsqueda en Google, pero el adolescente se fue por el camino más complicado. Tanto, que su experimento podría haberle causado la muerte.

Y es que el pequeño investigador no se fue al médico hasta pasados 3 meses de haber hecho lo que hizo. No podía sacar el cable eléctrico (¡menos mal que no se le ocurrió conectarlo a la electricidad!) y cuando ya comenzó a orinar sangre se dejó llevar a una consulta médica.

Pero guardaba su secreto porque le daba vergüenza lo que había causado.

Yuan Haofeng, médico de cabecera del Departamento de Urología del Hospital Central del Lago Dongguan Songshan, ingresó al niño de en el hospital aunque solo había ido por una consulta externa.

Estaba acompañado por sus padres, que preguntaron al doctor muy preocupados qué significaba que el muchacho orinara con sangre y tuviera que ir a orinar muy frecuentemente y de forma urgente. ¿Era una infección urinaria?

El doctor miró al adolescente, según cuenta un medio local, y, al preguntar por la causa de su enfermedad, el adolescente vaciló y no pudo hablar. Parecía avergonzado de hablar de algo, así que el Doctor Yuan lo guió pacientemente.