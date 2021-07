El joven esperó su orden, pero al llegar su platillo fue donde se dio cuenta de una irregularidad, por lo que se quedó estático y de inmediato pensó que no estaba bien y es que su bistec no era lo que parecía que se ofrecía en el menú.

“SE LO DIJE AL GERENTE Y CAMARERO”

Antonio Chacón no vaciló en publicar esta situación en las redes sociales y comentó: “Había sido mi cumpleaños. Pedí las costillas y el bistec. Me dieron un filete de 6 oz y cuando lo trajeron, parecía muy pequeño”.

Además agregó: “Se lo dije al gerente y al camarero. No me creyeron que no se veía bien. Fui con mi mamá, mi papá, mi novia y mis hermanos y mis dos hijastras. Se reían”. Mi papá dijo ‘ve a buscar esa escala que acabamos de conseguir’. Lo agarré y pedí permiso. Me aseguré de que le pregunté al gerente principal porque me habría sentido irrespetuoso haciendo eso si no lo hubiera hecho”. Archivado como: Bistec de bajo peso