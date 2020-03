Curioso: Bebé saluda y besa al fantasma de su mamá.

Un video que se ha hecho viral en Internet deja ver a una bebé poco más de un año saludando y mandando besos a alguien o algo que no se ve.

Ha creado polémica, ¿es el fantasma de su mamá?

Hace ya varios años vimos la película “Sexto Sentido” y nos quedamos todos pegados en la butaca. En ella, un niño afirmaba “ver gente muerta”. El caso de esta bebita es… impresionante.

No es un tema que no se haya tratado en varias series de televisión, además. O reality shows donde “mediums” pueden hacer contacto con nuestros seres queridos de Más Allá para que podamos despedirnos o mandar un mensaje.

Claro que, verlo, de forma directa, en un video familiar y con una bebé tan pequeña como la que vas a ver, para los pelos.

Es inevitable sentir una ternura inmensa y un escalofrío de terror al mismo tiempo.

Parece que una mujer de Virginia fue al cementerio a visitar la tumba de su hermana, que había muerto. Pero no fue sola, llevó con ella a la hijita menor de la fallecida, una bebita de poco más de un año.

En el video casero se ve a la pequeñita, absolutamente ajena a las circunstancias, jugando y caminando por ahí.

Se acerca a la tumba de su madre, aunque no puede saber que se trata de eso por su corta edad. Salta y corre por encima de la tumba y, de pronto… ¡saluda!

Se ve perfectamente cómo agita su manita y parece intentar explicar que ha visto algo, en su idioma de bebé.

No está en lo absoluto asustada o alarmada. Se comporta como si todos pudieran ver y normalizar algo que ella sí ve.

Su tía le pregunta qué ve.

Bebé saluda y besa al fantasma de su mamá (FOTOS)

La bebé vuelve a acercarse a la tumba y manda un beso, el más dulce del mundo, a quien quiera que ella ve. Después levanta su manita regordeta y dice: “¡Adiós!”

Cuando el video saltó al público, las personas enseguida especularon con que estaba saludando y hablando con el fantasma de su mamá.

Y a juzgar por cómo se comporta, lo que ella está viendo no le provoca miedo aguno, se siente segura y confiada.

Los comentarios que dejan las personas que lo vieron van del asombro al descreimiento.

Míralo tú mismo y dinos qué piensas.

Bebé saluda y besa al fantasma de su mamá (VIDEO)

Los comentarios de las personas después de ver el video son variados:

“Gracias… ahora no podré dormir”

“Eso es hermoso”

“Quien quiera que fuera lo que ella vio, lo conocía y no lo temía. Un último beso para la bebé antes de pasar al Otro Lado”.

“Estoy de acuerdo. No tenía miedo ni se sentía intimidada”

“O… alguien fuera de cámara la está haciendo hacer eso. Ella mira fuera del punto en que se había concentrado al principio y al que raccionó”

“Sí. Ella ve algo y se siente cómoda con ello. Sabe que se están despidiendo. No creo que nadie la esté haciendo hacerlo”

Como verás, este video ha despertado todo tipo de opiniones. Algunos creen que es un fenómeno paranormal, el fantasma de la mamá de la bebita o algún otro ente. Otros son escépticos.

¿A ti qué te parece? ¿Es una presencia paranormal lo que ve la pequeñita, el fantasma de mamá o es una mentira muy bien producida?

Gracias por leer nuestra nota de Curiosidades del día, ¡te esperamos mañana con otra historia increíble!

* Los temas que presentamos en Curiosidades, muchas veces no tienen una base sostenible y se han extendido como cuestiones de fe. Mundo Hispánico no asegura que el hecho haya sido probado o real.

Bebé saluda y besa al fantasma de su mamá (FOTOS)

Acerca de Mundo Hispanico.com – sitio web de noticias e información en español.

MundoHispánico es la empresa número uno de medios digitales en español en Estados Unidos que opera de forma independiente.

Desde su inicio en Atlanta, Ga. en 1979, MundoHispanico.com, propiedad de Mundo Hispano Digital Network, ha crecido rápidamente. Se ha convertido en el periódico semanal en español más leído en el sureste del país; y en uno de los sitios web de noticias e información en español más grandes de Estados Unidos.

Además de perfilarse como líder en noticias de última hora para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos; MundoHispanico.com cuenta con varias plataformas optimizadas para el marketing, como Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina y Mundo Fan, que brindan a nuestro público contenido exclusivo y relevante sobre estos temas que los apasionan.

MundoHispánico tiene 8 millones de seguidores en Facebook que interactúan con todas sus plataformas, con noticias de última hora y coberturas de video en vivo de los principales hechos de trascendencia nacional. Encuéntranos en Instagram, Youtube y Twitter.

Curioso: Bebé saluda

MundoHispánico is America’s #1 Independently Owned Spanish-Language Digital Media Company.

From its start in Atlanta, Ga. in 1979, Mundo Hispano Digital Network’s MundoHispánico.com has quickly grown from the most-read Spanish language weekly newspaper in the Southeast to one of the largest Spanish-language news and information websites in the U.S. In addition to breaking news, MundoHispanico.com’s lifestyle verticals deliver exclusive content on passion topics, such as Entertainment, Food, Automotive, and Sports.

MundoHispánico engages 8 million Facebook followers across this portfolio with up-to-the-minute news and lives video coverage of major events.