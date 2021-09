A 20 años de la tragedia, aseguran que película Volver al futuro predijo el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2011, gracias a una teoría de conspiración que circula en las redes sociales, de acuerdo a una publicación del portal de noticias de The Sun .

Además se dice que precisamente los pinos gemelos son aparentemente una “representación simbólica de las Torres Gemelas”. Antes del ataque, los pinos “gemelos” están, pero luego la palabra gemelo se cambia por solitario, y los pinos se reemplazan por uno solo, como con el edificio One World Trade.

Otra de las coincidencias que se muestran en la misma escena, es cuando Doc enseña dos cronómetros, que muestran 911 codificados. Además, los pinos gemelos se ven en Back to the Future Part II, en una pantalla de proyección en la próxima casa de Marty.

NO PARAN LAS EXPLICACIONES

Pero la coincidencias aumentan conforme avanza el video y es que como se sabe, la película Volver al futuro representa el “futuro” de octubre de 2015, y en el octubre de 2015, se estrenó una película de las Torres Gemelas, llamada The Walk.

Y eso no es todo, la cinta Volver al Futuro que fue lanzada en 1985, y The Walk fueron dirigidas por el mismo hombre, Robert Zemeckis. El video explica que la película que la familia de Marty estaba viendo es, de hecho, The Walk de 2015. Archivado como: Ataque a Torres Gemelas