Gran apagón en Carolina del Sur… ¡por una ardilla!

Un pequeño animal fue la causa de que una sección enorme de Columbia se quedara sin energía eléctrica.

¿Qué pasó con la pequeña intrusa?

Una sección de la capital de Carolina del Sur se quedó sin electricidad el lunes después de que una ardilla atravesó corriendo el equipo transformador y causó daños que provocaron un apagón.

Dominion Energy dijo que el animalito causó los apagones en el centro de Columbia.

“La ardilla entró en contacto con el dispositivo protector alrededor del transformador”, dijo el portavoz de la compañía Matt Long. “No sé si esto es lo que sucedió, pero por lo general, digamos que si un animal toca una parte energizada y una parte conectada a tierra, eso crearía un flujo de corriente a través del cuerpo del animal y lo mataría”.

Long no pudo decir si eso fue exactamente lo que sucedió el lunes, pero dijo que el transformador en sí no resultó dañado durante la situación “impactante”, solo el dispositivo que lo rodea.

Long confirmó que la ardilla murió mientras dañaba el equipo.

“Hay mucha energía pasando por ese equipo”, dijo, aunque agregó que una caída secundaria también podría haber llevado a la muerte de la ardilla.

El lunes se informó de otro corte de energía después de que un camión volquete golpeara algunos cables en la ciudad, dijo Long a The State. A las 11:45 am, casi 1,800 clientes habían informado que no tenían electricidad, según un mapa de cortes en el sitio web de la compañía de energía.

Desde entonces, se ha reparado la electricidad en el centro de Columbia. Long dijo que las cuadrillas están trabajando para hacer reparaciones en las áreas afectadas por el segundo apagón.

También se informaron algunos apagones en el condado de Lexington, informó el periódico.