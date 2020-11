Curioso: Ardilla borracha causa sensación (VIDEO)

Curioso: Ardilla borracha causa sensación

Se emborrachó con peras fermentadas y reaccionó de la manera más tierna y divertida

Afortunadamente, el día después ya estaba totalmente bien

Una mujer en Inver Grove Heights, Minnesota, grabó un video de una ardilla afuera de su casa que accidentalmente se emborrachó al comer peras fermentadas.

La mujer, que se llama Katy Morlok, publicó el cómico video en su canal de YouTube el sábado.

En él se puede ver a la ardillita borracha parada frente a un comedero sobre sus patas traseras e inclinándose hacia atrás lentamente como si fuera una persona achispada y agarrándose del borde del comedero para no caer.

“Las peras viejas que dejé para las ardillas aparentemente habían fermentado”, escribió Morlok en la descripción del video de un minuto de duración. “¡Ups!”

Ocurrió el viernes pasado cuando Morlok alimentó a las ardillas que hay afuera de su casa. Dijo a FOX 9 que es su pasatiempo porque le da algo para mirar por la ventana mientras trabaja desde casa, ¡pero que no tenía la intención de emborrachar a la ardilla!

Resulta que la mujer estaba limpiando su refrigerador y se encontró con algunas peras viejas. Revisó que aún fueran aptas para sus amigas peludas y las colocó en un cuenco en su terraza para que los animalitos las disfrutaran.

La ardillita golosa agarró un trozo y huyó a un árbol. Pero después volvió por más… y Morlok se dio cuenta de que actuaba extraño y se puso a grabarla en video.

Y así llegó la protagonista del video a agarrarse la borrachera de su vida. La fermentación hizo que el azúcar de los frutos se convirtiera en alcohol… y ya sabemos el resto.

“Y luego me di cuenta… ¡oh no!, esas peras eran tan viejas que apuesto a que fermentaron”, dijo Morlok. “Y luego se emborrachó y no era mi intención, así que salí y agarré todas las peras”.