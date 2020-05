Un hombre publicó un anuncio ofreciendo alquiler gratis a cambio de servicios sexuales.

Así es como algunos inescrupulosos juegan con la desgracia de los que no pueden pagar a causa de la cuarentena.

Inside Edition hizo una increíble investigación y puso al tipo en evidencia.

Durante el mes pasado, un tercio de los inquilinos estadounidenses no pudieron pagarle al arrendador y, el viernes pasado, ya venció el alquiler de mayo.

Algunas personas parecen estar tratando de sacar provecho de la situación, incluido un hombre que ofrece una habitación en alquiler gratis, pero con algunas condiciones muy claras adjuntas.

Inside Edition encontró al hombre, que se llama a sí mismo “Eddie”, ofreciendo un arreglo inquietante en Craigslist: “Se alquila habitación a mujer sumisa”.

El anuncio continúa diciendo: “Durante estos tiempos difíciles, el COVID-19 ha trastocado la vida de muchos… Si eres una mujer sumisa (20-50) años y estás en el estilo de vida SM (Sadomasoquismo) en un nivel moderado a extremo… y tienes ganas de intercambiar sesión / tiempo de juego una vez por semana en lugar de [pagar] el alquiler, deberíamos hablar”.

La productora de Inside Edition, Alycia Powers, respondió al anuncio presentándose como una posible inquilina. Él escribió diciendo que quería probar el “arreglo” primero en una habitación de hotel yle dio instrucciones extrañas que no dejaban dudas sobre sus intenciones.

“Me dice que me deje el pelo suelto, que no use joyas y use el mínimo de maquillaje”, dijo Powers. “Y luego que le encuentre en la habitación, me desnude y me ponga un par de stilettos que me consiguió”.

Después de conectarse a una cámara oculta, Powers condujo hasta un Days Inn en Long Island, junto con un equipo de productores ubicados estratégicamente por todo el estacionamiento. El arrendador le respondió que ya se había registrado y le pidió que se reuniera con él en su habitación.

Por precauciones de seguridad, Powers le pidió a Eddie que primero la encontrara en su automóvil. Momentos después, el hombre se detuvo junto a ella y el equipo de Inside Edition saltó a la luz y se identificó.

Cuando se le preguntó si estaba tratando de aprovecharse de las mujeres en medio de la pandemia, Eddie respondió: “No. Ella tuvo la opción de aceptar la oferta” y negó que el acuerdo fuera por sexo.

Christina Nolan, la fiscal federal para el Distrito de Vermont, fue interceptada recientemente por el fiscal general William Barr para investigar informes de que algunos propietarios están solicitando sexo a cambio del alquiler.

“Es algo despreciable”, dijo. “No será tolerado y no es legal”.

Eddie más tarde llamó para disculparse, diciendo que estaba “realmente arrepentido” y que era un “tipo decente”.

¿A ti qué te parece este tipo de arreglos?

