Seguidor del equipo le demuestra amor a mujer y luego la suelta

Miles de personas ven la reacción del hombre y levanta sospechas

Revisan perfiles de facebook de ambos y allí se dan cuenta de supuesto engaño

Un supuesta infidelidad quedó al descubierto de la manera más romántica de la que se pueda tener idea, pero a la vez de una forma por demás absurda, por una kiss cam, cuando dos personas fueron descubiertas al besarse en público y una cámara los enfocara en pleno estadio de futbol soccer, de acuerdo a información publicada por el portal de El Universal.

Fue recientemente que comenzaron a circular las imágenes en las cuales se observa cuando un hombre besa a otra mujer que al parecer no es su pareja y allí comienzan las sospechas.

El video fue tomado de las imágenes del estadio de futbol, cuando se llevaba a cabo la famosa kiss cam, donde se sorprende a parejas para que se den un beso frente a miles de personas.

La información que se recabó del portal de El Universal detalla la manera en que sucedieron los hechos en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador.

De acuerdo a información de la página de internet de El Universal, se sabe que los hechos sucedieron en el estadio de futbol del Barcelona de Guayaquil, durante la conocida como Noche Amarilla, un evento de tradición donde se presenta a la nueva plantilla del club que participará en el próximo torneo.

Mientras miles de espectadores gritaban y coreaban al equipo, los organizadores decidieron realizar la ya famosa kiss cam, para que las personas que fueran sorprendidas, tuvieran que besarse.

Fue en un momento de alegría y de festividad que la kiss cam enfocó a un hombre y una mujer que se besaban de manera apasionada en sus gradas.

Pero todo cambió en el momento en que el hombre se dio cuenta que aparecía en las pantallas del estadio que de inmediato soltó a la mujer y comenzó a tener una actitud evasiva hacia ella, incluso al grado de prácticamente ignorarla.

Todo este suceso se dio en medio de más de 40 mil personas que acudieron al evento donde el Barcelona de Guayaquil enfrentaría al actual campeón de Ecuador, el Delfín Futbol Club.

Habló Deyvi Andrade, el hombre que la 'Kiss Cam' expuso siendo infiel en pleno partido de fútbol: "Destruyeron mi relación" https://t.co/SBAYzeissr — Harold V (@haroldv2) January 23, 2020

Incluso esa noche estuvo rodeada de sorpresas ya que también acudió como invitado especial el famoso jugador de futbol italiano, Alessandro Del Piero.

Tras estos hechos, de inmediato la gente comenzó a sospechar de la actitud del hombre quien despreció a la mujer luego que la estuviera besando.

Fue así como comenzaron a filtrarse supuestos perfiles de ambos, en los que se descubría una supuesta infidelidad; hasta el momento el video ya se hizo viral a nivel mundial.

Sin embargo, aún no se sabe de manera exacta qué sucedió con ellos en el transcurso del partido ni al final del mismo, ni se ha corroborado su supuesta infidelidad.

La kiss cam es una actividad muy común en los estadios no solo de futbol sino en los de beisbol, basquet bol, hokey y demás, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo.

Según información de infobae, el hombre llamado Deyvi Andrade, tuvo que salir y aclarar mediante redes sociales, la situación culpando a todos de ‘destruir su relación’.

“En mi defensa, quiero aclararle al señor reportero que en ningún momento me moría por besar a mi amiga, y además, en el video no se ve ningún beso”, aseguró el ecuatoriano, y agregó: “Solo me juzgan y me critican, pero nadie se pone en mis zapatos. Soy inocente de la burla mediática, y que quede claro que voy a defender mi honor y orgullo de hombre hasta el final”.

Pero también continuó: “La gente siempre busca el mal ajeno, ya destruyeron mi relación. ¿Qué más quieren? Ojalá que esto sirva de algo, porque solo le están haciendo daño a un hijo de Dios”. “No saben el daño psicológico que causan con el odio que echan hacia mí, todos fallamos y nos podemos arrepentir de corazón, Dios me de fuerzas”.

Y por si fuera poco, le mandó un mensaje a su ex pareja: “Quiero volver a vivir estos momentos junto a ti mi preciosa, estoy muy arrepentido, y así como salí en público cometiendo esa burrada, así mismo te voy a pedir disculpas en vivo”.